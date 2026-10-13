Tigre: Estudiantes de secundaria pueden acceder a los talleres de apoyo escolar que brinda el Municipio
El Ejecutivo local brinda un espacio gratuito en la Escuela Secundaria N°9, Liniers 1024. El objetivo es acompañar las trayectorias educativas de los vecinos, explicaron oficialmente.
El Municipio de Tigre dicta talleres de apoyo escolar para estudiantes de nivel secundario con el objetivo de reforzar conocimientos, resolver dudas y acompañar las trayectorias educativas, se informó oficialmente.
Se llevarán adelante en la Escuela Secundaria N°9, ubicada en Liniers 1024, en el centro de la ciudad. Para inscribirse hacer CLICK AQUÍ.
Las materias que se abordan en los talleres son:
-Matemática: lunes de 18.30 a 20.00.
-Inglés: martes de 18.30 a 20.00.
-Prácticas del lenguaje: miércoles de 19.00 a 20.30.
-Área sociales: viernes de 18.30 a 20.00.
Para más información, los interesados deberán comunicarse a través de las redes sociales, Facebook: Educación Tigre e Instagram: @educaciontigre.
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