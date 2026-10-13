El Municipio de Tigre dicta talleres de apoyo escolar para estudiantes de nivel secundario con el objetivo de reforzar conocimientos, resolver dudas y acompañar las trayectorias educativas, se informó oficialmente.

Ads

Se llevarán adelante en la Escuela Secundaria N°9, ubicada en Liniers 1024, en el centro de la ciudad. Para inscribirse hacer CLICK AQUÍ.

Las materias que se abordan en los talleres son:

-Matemática: lunes de 18.30 a 20.00.

-Inglés: martes de 18.30 a 20.00.

-Prácticas del lenguaje: miércoles de 19.00 a 20.30.

-Área sociales: viernes de 18.30 a 20.00.

Ads

Para más información, los interesados deberán comunicarse a través de las redes sociales, Facebook: Educación Tigre e Instagram: @educaciontigre.



Ads