Tigre logró anoche una victoria tan valiosa como polémica. En medio de la necesidad imperiosa de sumar de a tres puntos para continuar vivo en la lucha por la permanencia, se impuso por 1 a 0 contra Godoy Cruz de Mendoza en el cierre de la undécima fecha del torneo de la Copa de la Liga Profesional.

La noche de Victoria estuvo signada por un arbitraje bochornoso. El conjunto local se vio favorecido en la etapa inicial con un gol anulado a Daniel Barrea por una aparente falta previa cometida por Tadeo Allende que no pareció ser tal y sin embargo el árbitro Fernando Echenique terminó cobrando.

Por si fuera poco, la bronca del ‘Bodeguero’ creció cuando el juvenil Ezequiel Forclaz puso en ventaja a Tigre a los 43 minutos del primer tiempo (20 años, su primer tanto en la máxima categoría). Pese a la victoria, los locales no lograron salir de la última posición de la Zona B del certamen.

El árbitro VAR que fue Héctor Paletta también fue protagonista de la noche. En el primer tiempo convalidó la decisión de Echenique de anular el gol a Godoy Cruz. Y en el segundo tiempo no llamó al árbitro cuando hubo una acción de falta penal dentro del área de Tigre que podría haberle dado el empate al ‘Tomba’.



De esta manera, penando hasta el epílogo ante la impaciencia de sus hinchas que veían al equipo muy metido atrás, Tigre se terminó llevando tres puntos "de platino" en esa lucha "multitudinaria" por esquivarle a la única plaza para descender que queda por Tabla Anual, en la que por su parte Godoy Cruz está en zona de Copa Libertadores 2024.

El arquero de Godoy Cruz, de Mendoza, Diego ‘Rusito’ Rodríguez, fue uno de los que se manifestó luego de las polémicas arbitrales en la derrota de su equipo frente a Tigre. “La verdad que nos vamos calientes con eso, tenemos que ser realistas. El gol fue completamente lícito”, manifestó el ex arquero de Independiente.



“No podía creer cuando anuló el gol, porque tampoco entendés por qué la jugada siguió. Si es foul la tenés que cortar inmediatamente. porque cuando hay offside se chequea”, agregó el arquero del equipo mendocino, luego de la polémica victoria de Tigre, un triunfo que necesitaba para salir de la zona de descenso.



Luego del partido, el capitán "bodeguero" explicó a la prensa la charla que tuvieron con el árbitro del encuentro Fernando Echenique luego de la finalización del partido: “dijo que había un agarrón y que lo habían chequeado, pero nosotros no lo vimos nunca. Ya está. Lamentablemente, es un partido perdido".