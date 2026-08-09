San Fernando
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FATE: vence el plazo para pagar sueldos y la empresa no acatará la orden judicial en la planta de San Fernando
Escándalo en la AFA: filtran chats del árbitro Luis Lobo Medina y denuncian un posible arreglo en el ascenso de Tigre
Cierre de FATE: trabajadores marcharon a la Legislatura para impulsar una ley que pueda salvar la fábrica
Cierre de FATE: Provincia abre su instancia de negociación tras el vencimiento de la conciliación dictada en Nación
Georgalos confirmó que produce en China parte de su emblemático Flynn Paff y hay tensión en la planta de San Fernando
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