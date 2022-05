A 26 años del femicidio de Carolina Aló, el Municipio de Tigre le rindió un homenaje que comenzó en la EES N° 9 Marcos Sastre y se descubrió una placa alusiva a la fecha en un mural pintado para la ocasión. La actividad continuó en Lavalle y Paseo Victorica, donde se ofrendó un arreglo floral en el espacio de memoria.

A través de un proyecto de ordenanza del Concejo Deliberante, el intendente Julio Zamora decretó el 27 de mayo, día del femicidio de Carolina Aló, como el Día de la Prevención de la Violencia en el Noviazgo.

Durante la jornada, Edgardo Aló, padre de Carolina y presidente de la Fundación Carolina Aló, afirmó: "Los actos que llevamos adelante son para que, las mujeres sobre todo, sepan diferenciar cuál es la diferencia entre yo te amo y yo tu amo, dos palabras que parecen muy semejantes porque cambia solamente una sola letra, la e de te amo y la u de tu amo".

Y añadió: "No solo hay violencia con un golpe o un arma letal, sino que hay muchos tipos de violencia. Ya decirle a la mujer que está gorda, que no sabe cocinar, que le queda mal el pantalón es violencia. Por ahí se está naturalizando, y es nuestra obligación en nombre de Carolina abrirle los ojos a todas las chicas, decirles que el amor no es dolor".

En 2021 y en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Gobierno local inauguró el mural "No me olviden", en homenaje a Aló. Ubicado en el túnel Antonio Gualdoni del centro del distrito, la obra fue realizada por el artista Federico Castillo y busca concientizar a la comunidad sobre el flagelo.