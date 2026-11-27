El Municipio de Tigre llevó adelante el Campamento de Tercer Nivel 2026 en el Polideportivo Tercera Edad de Rincón de Milberg. Allí, los jóvenes pudieron disfrutar de iniciativas lúdicas al aire libre, se informó oficialmente.

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Durante dos jornadas, los protagonistas disfrutaron de juegos, desafíos y diferentes actividades en contacto con la naturaleza. La propuesta buscó generar espacios de encuentro para compartir experiencias, desarrollar la autonomía, fomentar nuevas amistades y fortalecer los vínculos entre pares.

Además, la iniciativa permitió que los jóvenes se alejaran de las pantallas y disfrutarán de experiencias grupales que promueven el compañerismo, la convivencia y el aprendizaje.

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