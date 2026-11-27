Tigre: Jóvenes de polideportivos del Municipio participaron del Campamento de Tercer Nivel 2026
La propuesta organizada por el Gobierno local reunió a chicos del distrito en dos jornadas de actividades recreativas y desafíos. Estos encuentros tienen como objetivo fomentar la convivencia y fortalecer los vínculos.
El Municipio de Tigre llevó adelante el Campamento de Tercer Nivel 2026 en el Polideportivo Tercera Edad de Rincón de Milberg. Allí, los jóvenes pudieron disfrutar de iniciativas lúdicas al aire libre, se informó oficialmente.
Durante dos jornadas, los protagonistas disfrutaron de juegos, desafíos y diferentes actividades en contacto con la naturaleza. La propuesta buscó generar espacios de encuentro para compartir experiencias, desarrollar la autonomía, fomentar nuevas amistades y fortalecer los vínculos entre pares.
Además, la iniciativa permitió que los jóvenes se alejaran de las pantallas y disfrutarán de experiencias grupales que promueven el compañerismo, la convivencia y el aprendizaje.
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