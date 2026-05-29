Tras un arduo trabajo e inversión en infraestructura, la pista municipal de atletismo “Abel Acevedo” fue homologada internacionalmente por World Athletics. El Intendente de Tigre, Julio Zamora, recorrió el lugar situado en el Polideportivo Sarmiento, subrayó la importancia de continuar invirtiendo en el área deportiva y señaló al Gobierno de Milei por los recortes en el sector.

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“El Estado Nacional está ausente también en el ámbito de la salud, educación y asistencia a los sectores vulnerables. Obras como las de la pista de atletismo y el futuro hospital de alta complejidad van en contraposición a eso. Son trabajos que podemos ejecutar gracias al aporte de la comunidad de Tigre”, indicó el Jefe Municipal.

Y en cuanto a la homologación obtenida, dijo: “Estamos muy contentos de completar este ciclo de certificación, a la brevedad implementaremos la cabina de fotofinish para poder recibir a todos los atletas del país. Los 19 polideportivos que tiene el Municipio de Tigre están funcionando de manera regular. A su vez, seguimos trabajando en Educación y Cultura, una comunidad plenamente realizada tiene que trabajar en todos los ámbitos”.

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La certificación reafirma que se trata de un espacio deportivo de primer nivel y que cumple estrictamente con las normas y medidas. La pista queda oficializada para la disputa de torneos nacionales e internacionales: las marcas de los competidores serán reconocidas por las asociaciones.

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