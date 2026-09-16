Tigre: Más de 20 escuelas del distrito formaron parte del Parlamento Juvenil 2026 en el Concejo
El Honorable Concejo Deliberante de Tigre fue sede de la edición 2026 del Parlamento Juvenil, iniciativa que promueve la participación ciudadana en el territorio. La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, acompañó a los estudiantes de más de 20 escuelas del Municipio.
"Se trata de un espacio para debatir, escucharse y compartir entre los jóvenes. A partir de esta actividad se eligió un postulante para que nos represente en la Provincia de Buenos Aires. Es importante que la juventud participe para delinear propuestas y políticas que sean acorde a las expectativas de los jóvenes de nuestra comunidad”, sostuvo Gisela Zamora.
El encuentro se llevó adelante en el recinto legislativo, donde los presentes dialogaron, debatieron e intercambiaron ideas sobre cuestiones de género, salud mental, ambiente y ESI.
Finalizado el encuentro, Jazmín Montero, de la Escuela N° 25 de Islas, señaló: “Me parece una actividad súper positiva, resuelve muchas cosas y creo que todos dijimos muchas propuestas válidas. Me encanta ser el voto y la voz de mi colegio”.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión