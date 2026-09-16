"Se trata de un espacio para debatir, escucharse y compartir entre los jóvenes. A partir de esta actividad se eligió un postulante para que nos represente en la Provincia de Buenos Aires. Es importante que la juventud participe para delinear propuestas y políticas que sean acorde a las expectativas de los jóvenes de nuestra comunidad”, sostuvo Gisela Zamora.



El encuentro se llevó adelante en el recinto legislativo, donde los presentes dialogaron, debatieron e intercambiaron ideas sobre cuestiones de género, salud mental, ambiente y ESI.



Finalizado el encuentro, Jazmín Montero, de la Escuela N° 25 de Islas, señaló: “Me parece una actividad súper positiva, resuelve muchas cosas y creo que todos dijimos muchas propuestas válidas. Me encanta ser el voto y la voz de mi colegio”.

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