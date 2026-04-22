En el Concejo Deliberante de Tigre se abrió un conflicto interno dentro de La Libertad Avanza por la definición de una banca que todavía no fue resuelta y que generó fuertes cruces entre dirigentes del espacio.

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La disputa comenzó cuando el dirigente Maximiliano Carlos Picco pidió que se desplace a la concejal Milagros Rodríguez, quien asumió su cargo tras la muerte del edil Mariano Pelayo. Su planteo se basa en la aplicación de la ley de paridad de género y en la forma en que debe efectuarse el reemplazo dentro del cuerpo legislativo.

Sin embargo, el referente libertario en el distrito, Segundo Cernadas, rechazó esa posibilidad y sostuvo que no corresponde correr a la concejal. Según explicó, el mecanismo legal es el corrimiento de lista y la normativa de paridad no habilita ese tipo de desplazamiento.

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“Lo último que quisiéramos en nuestro espacio sería correr a Milagros”, afirmó Cernadas, quien además calificó el conflicto como una “operación de baja estofa” y cuestionó las versiones que circularon sobre el caso.

Con el avance del conflicto, también surgieron versiones políticas y personales. Según publicó el medio local Zona Norte Diario, en el Concejo circula la hipótesis de que Picco y Rodríguez mantuvieron una relación sentimental que terminó en malos términos, algo que algunos mencionan como posible trasfondo, aunque no está confirmado.

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En paralelo, el caso expone diferencias dentro del armado político: Rodríguez fue incorporada por el sector de Cernadas y Sofía Bravo, mientras que Picco responde a la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, del PRO. También hay versiones que lo vinculan con el trabajo territorial de Nicolás Scioli.

Mientras tanto, el expediente administrativo continúa su curso. Como no se cumplió el plazo de 72 horas que Picco había planteado, la definición de la banca podría terminar resolviéndose en la Justicia.

El conflicto deja expuesta una interna en La Libertad Avanza en Tigre, donde una discusión por un reemplazo legislativo derivó en tensiones políticas más amplias dentro del espacio.