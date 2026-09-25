"Este certificado tiene que ver con el trabajo que desarrollaron las emprendedoras de la Estación Fluvial en calidad de profesoras, que lo hicieron por todo el territorio de Tigre. El objetivo no es solo ofrecer un aprendizaje de una artesanía sino acercarnos a los diferentes barrios, crear redes, tomar contacto con la situación y fomentar la autonomía económica. El Municipio le provee los materiales y los espacios. Esto es en el marco de una política pública sostenida por el intendente Julio Zamora”, dijo la directora coordinadora de Abordaje Integral de las Violencias, Sandra Marcela Barros.



El acto fue encabezado por la secretaria de Mujeres, Géneros e Infancias, Nadia Olivieri. Además, del reconocimiento, las vecinas emprendedoras recibieron un kit de artesanía para aplicar los conocimientos obtenidos.

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Los talleres fueron conducidos por emprendedoras que trabajan en la feria municipal de la Estación Fluvial de Tigre centro.



“Es un ingreso más para mi casa, es trabajo productivo que me sirve. Ya tengo mis carteles y pedidos para cumpleaños. Estoy agradecida y emocionada, el Municipio de Tigre es lo mejor que hay. A las amas de casa nos ayuda un montón”, sostuvo Paola Torres, emprendedora del barrio San Jorge, Don Torcuato.



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