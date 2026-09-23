Tigre: Se extiende el Programa de Asistencia al Deporte Infantil
La iniciativa del Municipio permitió realizar chequeos de salud a niños que practican distintas disciplinas en entidades de barrio. En esta oportunidad, la propuesta recorrió las localidades de General Pacheco, Dique Luján y Tigre centro.
El Gobierno local continúa fortaleciendo el acompañamiento a las instituciones deportivas mediante el PADI. En esta oportunidad, se realizaron controles médicos a chicos y chicas de la Sociedad de Fomento Barrio El Zorzal, el Club Atlético y Social Peñarol del Delta y el Club Social y Deportivo San Roque, se informó oficialmente.
La propuesta tiene como objetivo facilitar el acceso a controles de salud para niños que realizan actividades deportivas, promoviendo una práctica segura y el cuidado integral de su bienestar.
En este sentido, el Municipio local sostiene el trabajo conjunto con los clubes y entidades barriales, acercando distintas herramientas que contribuyen al desarrollo saludable de las infancias y al fortalecimiento del deporte comunitario.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión