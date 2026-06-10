Buscando continuar mejorando el sistema de salud local, el Municipio de Tigre incorporó con fondos propios 40 desobstructores de vía aérea. La medida contempla también la capacitación del personal del SET y de los CAFyS para el correcto uso de este dispositivo, incorporándose como una herramienta complementaria dentro de la batería de recursos disponibles para la atención de emergencias.

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Los desobstructores de vía aérea son dispositivos diseñados para asistir en situaciones de atragantamiento mediante un mecanismo de succión que permite liberar la obstrucción de las vías respiratorias. Originalmente fueron desarrollados para casos en los que la maniobra de Heimlich no puede realizarse o resulta dificultosa, como determinadas condiciones físicas o situaciones particulares. Sin embargo, en los casos habituales no reemplazan dicha maniobra, sino que constituyen una herramienta adicional que puede contribuir a mejorar las posibilidades de resolución de la emergencia.

En este marco, el secretario de Salud, Fernando Abramzon, manifestó: “Esta incorporación representa un paso más en el fortalecimiento de nuestro sistema de emergencias. Se trata de una herramienta que complementa los protocolos existentes y amplía los recursos disponibles para actuar ante situaciones de atragantamiento. Además de la entrega de los equipos, estamos impulsando la capacitación de nuestros equipos de salud y promoviendo que más instituciones de la comunidad conozcan y adopten esta tecnología”.

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