La Escuela Municipal de Ajedrez realizó la 4ta edición del Encuentro Isleño con el objetivo de fomentar el desarrollo del deporte en todos los puntos de Tigre: representantes del Gobierno local encabezaron la actividad que reunió a todas las escuelas primarias de gestión estatal situadas en el Delta, se informó oficialmente.

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“Trabajamos para fortalecer la integración en un juego que ya de por sí es integrador. No hay localidad de Tigre que no tenga ajedrez. Con este tipo de encuentros lo que buscamos es que los chicos se unan a las distintas escuelas y talleres. Es para destacar que contamos con la Escuela de Talentos que está a cargo del Maestro Internacional Cristian Dolezal”, sostuvo el director de la Escuela Municipal de Ajedrez, Luís Antón.

Participaron de la jornada más de 80 estudiantes de las siete escuelas primarias de gestión estatal de Islas del Delta, quienes realizaron partidas de exhibición y propuestas lúdicas relacionadas al deporte.

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