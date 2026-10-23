"Estamos llevando adelante la primera reunión plenaria del Consejo de Mujeres, un espacio importantísimo que busca la participación de las vecinas en su diversidad y para elevar las voces de lo que sucede en el territorio. Para que podamos construir con toda la comunidad políticas que sean significativas en este presente que estamos atravesando", señaló la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora.

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Y añadió : "Hubo vecinas de distintos barrios, profesionales y emprendedoras, que fuimos escuchando para poder diseñar estrategias en este presente complejo y hostil para las mujeres e infantes. Por eso, se necesita de nuestra participación".

La jornada desarrollada en el SUM "Alejandra Nardi" del Honorable Concejo Delioberante (HCD), comenzó con las palabras de Gisela Zamora; la secretaria de Mujeres, Géneros e Infancias, Nadia Olivieri; y la concejala Cecilia Ferreira. Luego, las presentes realizaron una actividad reflexiva y compartieron un debate relacionado a los conceptos: justicia social, política, participación, derecho, organización, género e igualdad. Participaron empleadas municipales, bomberas, policías, emprendedoras, trabajadoras territoriales, entre otras, se informó oficialmente.

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Por su parte, Nadia Olivieri señaló: "Celebramos desde el Municipio este primer encuentro plenario con mujeres del distrito, representantes de organizaciones de la comunidad, territoriales, municipales y provinciales. El fin fue poder establecer criterios comunes y generar nuevas políticas públicas para las vecinas de Tigre".

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