El Ejecutivo local llevó a cabo una nueva jornada de capacitación sobre RCP. La actividad fue gratuita y estuvo a cargo del equipo del Sistema de Emergencias Tigre (SET), que brindó conocimientos sobre técnicas de Reanimación Cardiopulmonar, el uso del Desfibrilador Externo Automático (DEA) y distintas herramientas para intervenir ante una urgencia.

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La iniciativa estuvo destinada a estudiantes, docentes y personal no docente del CUT, además de vecinos en general.

A través de estas capacitaciones, el Municipio busca promover la formación en primeros auxilios y acercar conocimientos fundamentales para responder de manera adecuada ante una emergencia. Los cursos se realizan el cuarto miércoles de cada mes en el Centro Universitario Tigre, con inscripción previa y participación gratuita.

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