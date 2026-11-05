Tigre: Se realizó nuevo curso de RCP abierto a toda la comunidad
El Municipio organizó una nueva capacitación de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) en el Centro Universitario Tigre (CUT). La propuesta tiene como objetivo brindar herramientas de primeros auxilios para que vecinos y vecinas puedan actuar ante situaciones de emergencia.
El Ejecutivo local llevó a cabo una nueva jornada de capacitación sobre RCP. La actividad fue gratuita y estuvo a cargo del equipo del Sistema de Emergencias Tigre (SET), que brindó conocimientos sobre técnicas de Reanimación Cardiopulmonar, el uso del Desfibrilador Externo Automático (DEA) y distintas herramientas para intervenir ante una urgencia.
La iniciativa estuvo destinada a estudiantes, docentes y personal no docente del CUT, además de vecinos en general.
A través de estas capacitaciones, el Municipio busca promover la formación en primeros auxilios y acercar conocimientos fundamentales para responder de manera adecuada ante una emergencia. Los cursos se realizan el cuarto miércoles de cada mes en el Centro Universitario Tigre, con inscripción previa y participación gratuita.
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