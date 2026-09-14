El barrio La Paloma de El Talar será sede del programa municipal "Tigre Tiene Talento" que se desarrolla bajo el “Ciclo de Humor en los Barrios”: El encuentro será el próximo martes 15 de septiembre, se informó oficialmente.

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El propósito de la propuesta tiene como objetivo incentivar el desarrollo y la formación de los artistas locales.

La actividad (con entrada libre y gratuita) se realizará en el Centro de Jubilados y Pensionados “Manantial de Vida” desde las 19.00 y contará con la presentación del humorista Roberto Peña.

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Para más información sobre las siguientes fechas, consultar las redes sociales del área de Cultura: Facebook @Tigre.Cultura e Instagram @Cultura.Tigre.

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