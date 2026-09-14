Tigre Tiene Talento", el programa del Municipio que busca promover el desarrollo de los artistas locales
La iniciativa se realiza bajo el programa “Ciclo de Humor en los Barrios” y tendrá lugar el martes 15 de septiembre a las 19.00 en el Centro de Jubilados y Pensionados Manantial de Vida de El Talar. La presentación estará a cargo del humorista Roberto Peña.
El barrio La Paloma de El Talar será sede del programa municipal "Tigre Tiene Talento" que se desarrolla bajo el “Ciclo de Humor en los Barrios”: El encuentro será el próximo martes 15 de septiembre, se informó oficialmente.
El propósito de la propuesta tiene como objetivo incentivar el desarrollo y la formación de los artistas locales.
La actividad (con entrada libre y gratuita) se realizará en el Centro de Jubilados y Pensionados “Manantial de Vida” desde las 19.00 y contará con la presentación del humorista Roberto Peña.
Para más información sobre las siguientes fechas, consultar las redes sociales del área de Cultura: Facebook @Tigre.Cultura e Instagram @Cultura.Tigre.
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