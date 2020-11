Alrededor de 100 familias de la Villa Garrote se instalaron este domingo en departamentos sin terminar y abandonados del proyecto "Sueños compartidos" y en terrenos fiscales de la Agencia de Administración de Bienes del Estado para poder vivir en mejores condiciones. Se trata de la toma más grande que se ha vivido en la historia de Tigre.

Al igual que en la toma de Guernica, este lunes, Policía Bonaerense y la Secretaría de Protección Ciudadana del municipio se acercaron a la toma y censaron a las familias. Realizaron la denuncia en entes provinciales y nacionales, como también en la Justicia. En tanto, este martes autoridades nacionales y provinciales se acercaron hasta el lugar.

Villa Garrote, el barrio donde se filmó la serie "El Puntero", queda a 15 del centro de Tigre. Según el Censo en Barrios Populares de la Provincia de 2019 el 65,9% de sus casi 2700 habitantes no tiene cobertura médica, el 9.2% no tiene cuarto de baño, el 64.2% de las viviendas no disponen de materiales resistentes y el 82% solo accede al gas por medio de garrafas.

La causa de "Sueños Compartidos", que tiene como imputados a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, y como partícipe necesaria a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, investiga la maniobra por la que, a través de esa organización, se desviaron fondos por 200 millones de pesos provenientes de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno de Cristina Kirchner.