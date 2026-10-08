El intendente de Tigre, Julio Zamora, acompañó la celebración del 58° aniversario del Rotary Club de General Pacheco, donde destacó el trabajo articulado de la institución con el Municipio. En la jornada, el jefe comunal -en calidad de Socio Honorario del club- recibió el pin rotario con el lema presidencial para el periodo 2026-2027: “Genera un impacto duradero”.

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"Es una alegría participar de este 58° aniversario del Rotary de Pacheco. Siempre está al servicio de la comunidad con muchas actividades como la celebración del Día de las Infancias, talleres para jóvenes y apoyo a estudiantes de la UTN. Vamos a sostener el vínculo desde el Municipio para trabajar juntos con el fin de mejorar nuestra ciudad", sostuvo Zamora en la sede del Rotary Club de General Pacheco.

El evento comenzó con una cena que compartieron los presentes. El presidente de la institución, Adrian Rosati, brindó unas palabras e hizo un recorrido de la historia del Rotary de General Pacheco. Luego, el intendente ofreció un discurso donde renovó el vínculo del Municipio de Tigre con la entidad y reconoció el trabajo que se realiza en conjunto, como el club de robótica, las capacitaciones a la comunidad y las iniciativas en espacios públicos, entre otros talleres.

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