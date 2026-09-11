El Municipio de Tigre continúa acercando materiales didácticos a establecimientos educativos del distrito. El programa busca acercar la literatura a las comunidades educativas del distrito desde los primeros años, se informó oficialmente.

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"La propuesta 'Tigre Lectores' está enfocada en que todos los niños en la primera infancia puedan generar vínculos a través de la lectura. La idea es que conozcan obras literarias acorde a la edad, para que los chicos y chicas puedan disfrutar tanto en la escuela como en familia", destacó Gisela Zamora.

Y añadió: "Para nosotros es importante la lectura, por todo lo que produce en el niño. Este hábito favorece su desarrollo cognitivo, amplía su vocabulario y le permite reconocer emociones. Queremos alcanzar el 100% de los jardines de infantes de todo el distrito este año".

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La propuesta tiene como objetivo promover experiencias de lectura en el nivel inicial y generar nuevos espacios para el encuentro con los libros. Las bibliotecas móviles cuentan con mobiliario especialmente destinado a la exhibición y almacenamiento de ejemplares infantiles, permitiendo que distintos sectores de las instituciones puedan convertirse en espacios de lectura.

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