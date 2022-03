Por Aldana Farinelli

Era la década de los ‘90 y Tin Rocktámbulo pintaba remeras con temáticas de rock para vender en la feria de Plaza Francia, Recoleta. Ese fue su puntapié inicial para comenzar a retratar a las figuras más icónicas del género en cuadros.

Poco a poco, su talento le habría puertas que lo llevaron a exponer en la Feria BADA y a estar en el Lollapalooza del 2022.

“Muchos me preguntaron siempre en estos años ‘¿Podés pintar otra cosa, que sea más vendible?’ Y yo digo no, mi público es el rock porque me gusta el rock y al que le gusten los paisajes que le compre al que hace paisajes”, señaló Tin en diálogo con LaNoticia1.com

Lo que no sabía el artista era que seguir su instinto tendría su mayor recompensa hasta el momento, en el festival de tres días que tuvo lugar en San Isidro, donde estuvo pintando en vivo desde el espacio de Espíritu Verde.

“Yo dije bueno voy a pintar los headliners que son lo que más se acercaba a lo que me gustaba, pero en especial esperaba el domingo porque soy fan de Foo Fighters”, señaló.

En ese momento, Tin se puso una meta: hacer llegar sus obras a los artistas internacionales, pero no lograría hacerlo hasta el domingo 20 de marzo.

“Por medio de las productoras me dijeron que lo dejaban en el backstage y en el caso de Miley nunca se entendió que era para regalárselo. Después cuando llegó el domingo dije yo no quiero que justo con Foo Fighters me quede por ahí arrumbado, quiero que lo vea Grohl. Entonces ahí empezamos con los planes para ver cómo hacíamos para llegar al escenario”, contó.

“Estaba con mi prima Mariela que era asistente mía en la parte de redes y pobre estuvo conmigo para todos lados. Le dije porque no vamos para atrás? Como estábamos acreditados podíamos llegar a entrar por atrás de los escenarios hasta cierto punto. Los de seguridad de Argentina, unos capos todos. Me dicen, mirá cuando venga la seguridad de Foo Fighters, no queda nadie acá. Chau, nos echaron. Dijimos bueno vamos entre la gente, pero pegados aun costado para no molestar”, continuó.

Con el cuadro de 1,20 m x 1,20m emprendieron su odisea entre el público mientras sonaban los acorde de Dave Grohl. “Me decían subilo para que lo vea. En un momento amaga Grohl para nuestro lado y el de seguridad viene, me lo manotea y me lo saca. Mariela se tira a ver qué onda y le dicen mira, lo guardamos en la carpa hasta que termine el show,. Ella me dice: vos quedate mirando y disfrutando el show que voy a ver que hago con el cuadro”.

Tin ya evaluaba dos opciones mientras sonaba Somebody to Love interpretada por el recientemente fallecido baterista Taylor Hawkins: Disfrutar el show y resignarse o ir entre medio de la gente para que los de seguridad no los intercepten. Y fueron por la segunda.

“La gente nos iba dejando pasar, me habían visto dando vueltas con el cuadro y me habían visto pintarlo. Ves el video que Grohl está por empezar un tema pero mira el frente porque ve movimiento, ve un cuadro andando entre las cabezas. Ahí es donde nos acercamos bien, la cámara nos toma y el dice "¿Qué es eso, traiganmelo, traiganmelo?" Y bueno es así que llegamos adelante, y le da el de seguridad el cuadro y a mi me pasan al pasillo entre el escenario y la gente”, recordó Tin.

Viviendo aún un sueño, el artista apodado por el mismísimo Grohl como “Fucking Picasso” reconoció: “No puedo creer todavía que el tipo me habló a mi, que miró el cuadro, que le gustó. Después me hace pasar a terminar de ver el show donde estaba el tecladista. Una locura total”.

LN1 :¿Te imaginaste que ibas a llegar tan lejos?

La verdad que no, es muy difícil llegar de primera a estos artistas tan grosos, entonces medio que ya bajaba los brazos antes de intentarlo muchas veces. A veces yo charlaba y digo, el público argentino, como lo dijo Grohl, tenemos esa capacidad de querer demostrarle al artista que nosotros estamos acá., nosotros les cantamos a ellos, revoleamos cosas, le llevamos carteles, nos parece raro que el público de afuera que va se sienta a mirar un show y se va. Después me encuentro yo llevando un cuadro de 1,20 m para dárselo a él en pleno show y ahora caigo en que es algo que va a quedar para todos, más allá que la gente me ayudó a estar, porque la verdad que si no se abrían y me dejaban pasar al frente, no llegaba. La felicidad genuina a querer que yo lo logre eso me emociona totalmente, porque no tenían porqué, nadie se quejó que iba con el cuadro y lo tapaba.

LN1: ¿Sentís que hubo una especie de identificación del público con vos?

Tiene la cercanía de decir pasó acá, somos nosotros, porque fue entre todos, yo lo pinté, perfecto, tuve la suerte de que me pasen para ese lado, pero lo logramos todos. Pasó en Argentina que Dave Grohl agarre un cuadro, lo ponga en el escenario, lo deje un par de temas, y pasó acá, nos queda la anécdota a todos. Lo veo un poco en redes cuando hablan con el #FuckingPicasso el que no estuvo no sabe porqué estamos diciendo eso, nos quedó un código a nosotros que estuvimos ahí, y había ciento y pico de mil personas. Una locura, si lo pensas no crees que te pasó a vos.

LN1: ¿Sabés el destino del cuarto?

Si, por suerte Mariela le dió el número a este hombre Carlos, el stage manager, esa misma madrugada le manda un mensaje y le dice quédense tranquilos que el cuadro ya esta rumbo a Ezeiza para embalarse con el equipaje y va a viajar a Asunción, Bogotá y Río creo que tocan en Brasil. Y hoy nos mandaron una foto de que ya estaba con todo el equipaje, así que es real que se lo llevaron.

LN1:¿Cuánto tiempo te llevó hacer ese cuadro?

Y habré estado entre el mediodía y las 18hs del domingo, full pintando, pinto rápido y en los casos de pintar en vivo uno siempre trata de solucionar digamos técnicamente cosas para poder lograrlo más rápido.

LN1: ¿Con Julián Casablancas intentaste llegar?

Intentamos con la productora para Julián, pero llegaron sobre la hora directo al escenario con la van. Asique estabamos esperando en el backstage, dónde entran y salen las bandas, hay 10 mil artistas ahí que iban y venían, pero le digo a uno de los encargados, mirá que son 21.30, tocan a las 22, no van a venir para acá. Fueron directo al escenario, y del escenario tomaron un auto y se fueron al hotel. Con Foo Fighters más o menos, llegaron directo, cuando terminaron al show se fueron a las camionetas pero también, se iban directo al hotel para irse a Ezeiza.

A nivel nacional, Tin sueña con llegar a Charly, de quien hizo una serie de siete cuadros de distintas épocas, a Fito o entregar sus cuadros a la madre de Cerati.

“Esto de dar una obra no va por lo profesional, va por otro lado, más allá que me subieron los seguidores, todo el mundo lo está hablando, en realidad darle una obra mía es una manera de devolverle lo que me dan con su música, lo que yo se hacer, no me sale otra manera de agradecerles, mucho más personal y de corazón. Muchos me preguntaron por Foo Fighters, si me saqué una foto. En realidad ni lo pensé porque él me había hablado a mí”, afirmó.