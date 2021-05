El lunes por la noche, el edil de Tres de Febrero compartió un video que superó las 6 millones de reproducciones. El mismo estaba acompañado por el comentario: “Se nos cagan de risa en la cara. Pan y circo para los argentinos. No me voy a resignar a esto”.

"Vos ahí sentadito, seguís diciendo no, que los chicos no vayan a la escuela, que los gastronómicos no trabajen y ellos te dicen quedate encerrado en tu casa, no trabajes, no puede haber más de 10 adentro festejando un cumpleaños, no podes hacer deportes en los espacios abiertos, a las 20hs todos adentro, después de un año que se chorearon todo", inició en su descargo.

Luego de apuntar contra los viajes de Marcelo Tinelli, Jofré continuó: "Hoy vuelve a hacer su programa y mirá la cantidad de gente, mirá la cantidad de gente que tiene, uno encima del otro, sin barbijo, sin nada"

Tras la repercusión de su publicación que llegó a los medios nacionales, el concejal dio a conocer que recibió una llamada del conductor.

En diálogo con LaNoticia1.com Jofré relató: “Marcelo me mandó un mensaje primero y después me llamó, me manifestó que entendía el enojo y el reclamo, pero que no compartía el insulto, la palabra que utilicé”.

“Le manifesté que por el insulto y la mala palabra le pedía disculpas, pero que no me iba a retractar de los dichos porque estaba convencido de lo que decía y mucha gente se sintió identificada con mis palabras y por eso pasó lo que pasó”, continuó.

La charla siguió con la explicación por parte del conductor de cómo hacían el programa, “que lo habían grabado en dos o tres veces, que el lugar estaba aireado, que los testeos, todo lo mismo que explicó en televisión”, confesó el concejal quien le contestó que “no estaba de acuerdo que esa posibilidad que él tenía otros comerciantes no la tenían”.

“Le dije que claramente había una diferencia entre una clase política empresarial con el resto de la sociedad, y que esa diferencia y todas las situaciones que vinieron pasando a lo largo de este año de esa diferencia encontraron su punto límite o la gota que rebalsó el vaso en esta apertura de Showmatch”, sumó el edil.

Joffré resumió que se trató de una charla extensa en la que “hablamos de todo. Yo seguí firme en mi postura y él en las explicaciones de por qué habían hecho el programa de la manera en que lo hicieron”.