Una persecución policial que se extendió por aproximadamente diez kilómetros en la ciudad de Junín terminó con un operativo de alto riesgo y quedó completamente registrada por un automovilista que filmaba la secuencia desde la ruta.

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Todo comenzó cerca de las 13.00 horas en la intersección de avenida Alvear y Juana Azurduy, cuando personal de la Comisaría Junín Segunda detectó un Volkswagen Vento gris que circulaba sin patente colocada. Al intentar identificar al conductor, el hombre hizo caso omiso a las órdenes policiales, aceleró y escapó a gran velocidad.

A partir de ese momento se desplegó un operativo que incluyó móviles de distintas dependencias y se extendió por calles urbanas y luego hacia la Ruta Provincial 65. Según el relato oficial, la persecución continuó a alta velocidad mientras el vehículo realizaba maniobras evasivas.

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En ese tramo, uno de los patrulleros impactó al Volkswagen Vento con el objetivo de forzar su detención, logrando desplazarlo hacia la banquina. Sin embargo, el conductor logró retomar el control del auto, realizó una maniobra en U e intentó continuar la fuga en sentido contrario.

Fue en ese contexto cuando un efectivo policial descendió del móvil y efectuó disparos con su arma reglamentaria hacia el vehículo en movimiento. Toda la secuencia quedó registrada en video por un automovilista que circulaba por la zona y que, en medio de la tensión, se lo escucha decir: “Tiro, tiro… pum, pum”.

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Finalmente, el sospechoso fue interceptado y detenido por personal policial. El procedimiento fue avalado por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°1 del Departamento Judicial de Junín.

La causa quedó caratulada como “daño calificado en flagrancia y resistencia a la autoridad”, a partir de los daños provocados en los móviles policiales y la fuga del conductor.