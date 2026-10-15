Tiros en una escuela de González Catán: cómo sigue el alumno baleado y qué pasó con el compañero que disparó
El adolescente herido estaba estable y evolucionaba favorablemente, aunque la lesión en el abdomen era delicada. El compañero de 17 años señalado por los disparos quedó demorado y la investigación busca determinar cómo ocurrió el episodio y de dónde salió el arma.
El caso del alumno baleado por un compañero en la Escuela N° 58 de González Catán sumó novedades. El adolescente de 17 años señalado por los disparos quedó demorado, mientras la investigación busca esclarecer las circunstancias del hecho ocurrido el miércoles en el baño del establecimiento.
El episodio ocurrió cerca de las 13.00, en la escuela ubicada en el barrio Villa Dorrego, en el partido de La Matanza. La víctima recibió dos disparos, uno en el abdomen y otro en un brazo, y fue trasladada por docentes en un vehículo particular al Hospital Simplemente Evita.
Según el relato que el joven herido dio al personal de salud, quien efectuó los disparos era un amigo que le estaba mostrando el arma. De acuerdo con esa versión, los tiros se habrían producido mientras la manipulaba. Sin embargo, la investigación deberá determinar cómo ocurrió el episodio y si efectivamente se trató de un accidente.
En cuanto a su estado de salud, el último reporte difundido indicaba que el adolescente estaba estable y evolucionaba favorablemente. De todos modos, la lesión abdominal era considerada delicada y requería atención médica.
Otro de los puntos que deberán esclarecer los investigadores es cómo llegó el arma de fuego a manos del estudiante y por qué la llevó a la escuela. De acuerdo a las primeras informaciones, se trataría de una pistola de una marca utilizada también por fuerzas de seguridad, aunque no se informó oficialmente su procedencia.
El adolescente de 17 años quedó demorado mientras avanza la investigación judicial para esclarecer lo ocurrido dentro del baño de la escuela. Su situación dependerá de las pruebas reunidas y de cómo se reconstruya la secuencia de los disparos.
Uno de los puntos centrales será determinar si el arma se disparó accidentalmente mientras el joven se la mostraba a su compañero o si hubo una agresión intencional. También buscan establecer de dónde salió la pistola y cómo llegó a manos del estudiante.
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