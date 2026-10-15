El caso del alumno baleado por un compañero en la Escuela N° 58 de González Catán sumó novedades. El adolescente de 17 años señalado por los disparos quedó demorado, mientras la investigación busca esclarecer las circunstancias del hecho ocurrido el miércoles en el baño del establecimiento.

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El episodio ocurrió cerca de las 13.00, en la escuela ubicada en el barrio Villa Dorrego, en el partido de La Matanza. La víctima recibió dos disparos, uno en el abdomen y otro en un brazo, y fue trasladada por docentes en un vehículo particular al Hospital Simplemente Evita.

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Según el relato que el joven herido dio al personal de salud, quien efectuó los disparos era un amigo que le estaba mostrando el arma. De acuerdo con esa versión, los tiros se habrían producido mientras la manipulaba. Sin embargo, la investigación deberá determinar cómo ocurrió el episodio y si efectivamente se trató de un accidente.

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En cuanto a su estado de salud, el último reporte difundido indicaba que el adolescente estaba estable y evolucionaba favorablemente. De todos modos, la lesión abdominal era considerada delicada y requería atención médica.

Otro de los puntos que deberán esclarecer los investigadores es cómo llegó el arma de fuego a manos del estudiante y por qué la llevó a la escuela. De acuerdo a las primeras informaciones, se trataría de una pistola de una marca utilizada también por fuerzas de seguridad, aunque no se informó oficialmente su procedencia.

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Un alumno recibió dos balazos en la Escuela 58 de Villa Dorrego, La Matanza. Antes de entrar al quirófano dijo que a su amigo se le escaparon los tiros mientras le mostraba el arma. El compañero, de 17 años, fue demorado. Hallaron el arma calibre .22. https://t.co/zwk9vfNvfA — Jenny Di Serio (@jennydiserio) October 14, 2026

El adolescente de 17 años quedó demorado mientras avanza la investigación judicial para esclarecer lo ocurrido dentro del baño de la escuela. Su situación dependerá de las pruebas reunidas y de cómo se reconstruya la secuencia de los disparos.

Uno de los puntos centrales será determinar si el arma se disparó accidentalmente mientras el joven se la mostraba a su compañero o si hubo una agresión intencional. También buscan establecer de dónde salió la pistola y cómo llegó a manos del estudiante.