Un grave episodio ocurrió en la comisaría de Open Door, en el partido de Luján, donde tras un tiroteo en la dependencia policial, murieron un efectivo y posteriormente un delincuente fue abatido.

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El efectivo asesinado se llama Marcos Churquina, sargento de la Policía Bonaerense. Según la información preliminar que brindaron medios locales, el episodio trágico se produjo cuando el detenido era trasladado y le quitó el arma al policía. El delincuente baleó al efectivo en la cabeza y en el abdomen dentro de la Comisaría.

En tanto, que el tirador terminó siendo abatido en el lugar por otro efectivo, quien además recibió un disparo en la mano y se encuentra fuera de peligro.

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El efectivo baleado fue trasladado de urgencia al Hospital Zonal Nuestra Señora de Luján, donde lamentablemente terminó falleciendo.

Por estas horas, peritos y funcionarios judiciales trabajan en la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer lo ocurrido.

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