El operativo terminó con un saldo fatal de un sospechoso fallecido quien se resistió a tiros luego de que la policía allanara su casa quinta durante la celebración de una "pool party”, en el marco de una investigación contra una banda criminal.

De acuerdo con la causa judicial, la banda se dedicaba al robo agravado de vehículos, que luego eran adulterados para su venta ilegal o utilizados en entraderas en distintas zonas del conurbano. Tras el procedimiento, hubo varios detenidos.

El hecho ocurrió durante un allanamiento realizado en la localidad de 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría, donde se escondían parte de los integrantes de la banda investigada por la Justicia.

🚨Tiroteo y muerte en medio de un allanamiento durante una 'pool party' en Esteban Echeverría: varios detenidos acusados de integrar una banda dedicada al robo agravado de vehículos, que luego eran adulterados para su venta ilegal pic.twitter.com/9qWhc8a4Z8 — LaNoticia1.com (@lanoticia1) March 10, 2026

La causa ya acumula al menos 15 hechos delictivos comprobados y derivó en 33 órdenes de allanamiento y 15 detenciones. Según indicaron fuentes judiciales, el líder de la banda ya se encontraba detenido en una cárcel bonaerense al momento de realizarse el operativo.

Según informaron fuentes de la investigación, los efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) ingresaron al predio tras obtener información de que al menos dos de los sospechosos buscados se encontraban en el lugar.

Al irrumpir en la vivienda, un hombre apareció desde la planta alta y comenzó a disparar contra los agentes, lo que derivó en un intenso tiroteo. Durante el intercambio de disparos, el sospechoso fue baleado en la cabeza. Tras el enfrentamiento, fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde finalmente murió.

Luego del enfrentamiento, los policías revisaron la propiedad y detuvieron al resto de los presuntos integrantes de la organización criminal que se encontraban en la casa quinta.

Los acusados quedaron imputados por asociación ilícita, robo agravado con armas de fuego y encubrimiento, por disposición de la UFI N°3 de Lomas de Zamora, que dirige la investigación.