Una dramática persecución terminó en un feroz tiroteo en Lanús, donde la sargento Leticia Medina, de la Policía Bonaerense, resultó gravemente herida al enfrentarse a una banda de delincuentes que escapaba en un auto robado. La efectivo recibió un disparo que le perforó un pulmón y permanece internada en terapia intensiva con pronóstico reservado.

El episodio ocurrió en las últimas horas, cuando tres jóvenes de entre 17 y 19 años robaron un Fiat Cronos en la zona de Alto Avellaneda y escaparon a toda velocidad. La fuga quedó registrada por cámaras de seguridad mientras circulaban por la calle Salta, perseguidos por varios patrulleros.

La huida terminó abruptamente al chocar contra un poste en la esquina de Salta y Coronel Pringles. Lejos de rendirse, los ladrones bajaron del vehículo y abrieron fuego contra los efectivos que los perseguían. En ese intercambio, Medina recibió un disparo en la axila derecha que atravesó su pulmón.

Tras ser trasladada de urgencia al Hospital de Lanús, la sargento fue intervenida y quedó internada en terapia intensiva. De acuerdo a lo que publicaron TN y el medio local En la Mira, sus compañeros y familiares iniciaron una cadena de oración en redes sociales para pedir por su recuperación.

Los tres delincuentes fueron detenidos después del enfrentamiento. Según fuentes policiales, dos de ellos también resultaron heridos, aunque se encuentran fuera de peligro. La investigación quedó caratulada como “robo calificado por empleo de arma en concurso con tentativa de homicidio agravado por ser personal policial”.

