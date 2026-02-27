En el corazón de Gómez, partido de Brandsen, se esconde una propuesta ideal para escapadas en familia o con amigos. El Tivoli Park, un predio de 80.000 metros cuadrados donde la aventura, el aire libre y la recreación se combinan.

Ubicado a solo 200 metros de la Ruta Provincial N° 6, a 5 minutos de la Ruta 2 y del cruce Etcheverry, el parque se encuentra a apenas 30 minutos de La Plata y a una hora de la Ciudad de Buenos Aires, lo que lo convierte en una excelente opción para una salida de día o una estadía corta sin alejarse demasiado.

Juegos y desafíos para todas las edades

Tivoli Park ofrece circuitos diseñados para chicos, adolescentes y adultos:

🧗 Palestra

Un muro de escalada de 8 metros de altura con apliques simil piedra, equipado con arneses PETZL con certificación ISO 9001.

Edad permitida: desde los 5 años.

🌉 Puentes Aéreos

Un recorrido de 70 metros de largo y 4 metros de altura, compuesto por 8 puentes colgantes con diferentes niveles de dificultad.

Edad permitida: a partir de los 10 años.

🏹 Arquería

Arcos y flechas para grandes y chicos desde los 4 años.

🚀 Tirolesas

Tirolesa Grande: 120 metros de recorrido desde 10 metros de altura (+8 años hasta adultos).

Tirolesa Junior: 70 metros de largo desde 5 metros de altura (5 a 9 años).

🪢 Mini Puentes Aéreos y Circuito Aventura

Pensado para los más pequeños, incluye obstáculos, sogas, caminos de troncos y mini tirolesas.

Mini Puentes: de 3 a 9 años.

Circuito Aventura: hasta 12 años.

⚽ Metegol Humano

Una divertida versión gigante del clásico juego, donde los equipos están sujetos con arneses que limitan los movimientos.

Piscinas y zona splash

Durante la temporada de calor, el parque suma su sector acuático para todas las edades:

Piscina principal de 20 x 10 metros.

Espejo de agua de 30 cm de profundidad con juegos y atracciones acuáticas.

Zona exclusiva de toboganes inflables con agua.

Campamento Familiar: la experiencia de quedarse a dormir

Para quienes quieran extender la aventura, Tivoli Park ofrece alojamiento en habitaciones privadas con aire frío/calor. Solo es necesario llevar toalla, toallón, shampoo y jabón.

Las noches de jueves a sábado se desarrolla el “Campamento Familiar”, una propuesta recreativa nocturna pensada para todas las edades. Al finalizar las actividades diurnas, el equipo del parque organiza dinámicas y juegos para compartir en familia o con amigos, fomentando la integración y el disfrute sin importar la edad.

El desayuno posterior a la primera noche está incluido. Además, se puede llevar comida preparada o comprar en el buffet del predio, que ofrece platos para almuerzo y cena.

Información importante