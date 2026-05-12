La cobertura del temporal en Necochea derivó en un fuerte cruce entre el medio local Diario Necochea y la señal TN. Desde el portal necochense denunciaron formalmente ante Artear al cronista Lucas Jerez por presunto “hostigamiento” y agresiones públicas luego de una discusión vinculada a la cobertura periodística del temporal.

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Según publicó el medio local, el conflicto comenzó después de una nota crítica contra la transmisión realizada por TN durante el domingo 10 de mayo. Allí señalaron supuestos errores informativos, como la mención de una inexistente “Ruta 288” —cuando en realidad se trataba de la Ruta Nacional 228— y cuestionaron una supuesta dramatización de las condiciones climáticas.

De acuerdo al descargo presentado por Diario Necochea, el cronista habría solicitado vía WhatsApp asistencia logística, imágenes y datos sobre cortes de rutas y ubicaciones específicas para realizar la cobertura. El medio sostiene que, pese a utilizar esa información, el periodista se negó a mencionar la fuente al aire.

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Siempre según la versión difundida por el portal local, el intercambio luego escaló a redes sociales. Allí acusaron a Jerez de publicar comentarios ofensivos en Instagram contra integrantes de la dirección del diario, utilizando calificativos como “impresentable”, “mentiroso” y “mamarracho”.

En la denuncia enviada a Artear, el medio reclamó “medidas disciplinarias” y pidió respeto “por la ética profesional y la propiedad intelectual del trabajo periodístico local”.

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La polémica se suma a otra publicación previa de Diario Necochea titulada “Papelón de TN en Necochea”, donde acusaron a la señal de exagerar la gravedad del temporal y de cometer errores geográficos durante la cobertura en vivo.