Rock en Baradero 2026 confirmó su programación y vuelve a reunir a gran parte de la primera línea del rock argentino, junto a fuertes presencias de la escena alternativa y bandas de Uruguay. El festival, uno de los clásicos del calendario bonaerense, se realizará el 3 y 4 de abril en Baradero.

Ads

Entre los nombres destacados aparecen Babasónicos, Rata Blanca, Las Pelotas, Catupecu Machu, Kapanga, Guasones, Turf, Los Pericos y La Vela Puerca. También dirán presente Él Mató a un Policía Motorizado, Peces Raros, El Kuelgue, La Delio Valdez, Marilina Bertoldi, El Plan de la Mariposa, Eruca Sativa y El Zar.

La grilla se completa con Gauchito Club, Florián, Los Espíritus, Los Pérez García, Los Tabaleros, Camionero, Autos Robados, Kill Flora, Terapia, Seda Carmín, Boyler y Juan Baro, entre otros proyectos que representan la escena emergente.

Ads

Las entradas ya están disponibles a través de Livepass, con la posibilidad de pagar en hasta cuatro cuotas sin interés con tarjetas del Banco Provincia.

La edición 2025 reunió a 25 mil personas y agotó las localidades, consolidando al festival como uno de los eventos más convocantes de la música nacional. Con más de una década de historia, Rock en Baradero se propone nuevamente como un punto de encuentro para distintas generaciones y estilos dentro del rock argentino.

Ads