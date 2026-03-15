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Del 27 al 29 de marzo, el Anfiteatro Municipal Pedro Carossi volverá a ser escenario del Festival de Música Popular de Baradero, uno de los encuentros folklóricos más tradicionales del país, que este año celebrará una nueva edición con una grilla que combina figuras consagradas y nuevos talentos del género.

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Entre los artistas confirmados se destacan Soledad Pastorutti, Los Tekis, Lázaro Caballero, Antonio Tarragó Ros y Cuti y Roberto Carabajal, quienes encabezarán las tres noches del festival que cada año convoca a miles de personas de distintos puntos del país.

La productora general del evento, Sabrina Gianoli, contó a LANOTICIA1.COM cómo estará organizada la programación y destacó el perfil folklórico de esta edición. “El festival es los días 27, 28 y 29 de marzo. Para el día viernes el artista principal es Lázaro Caballero junto a Carafea, que es una banda de folklore que viene creciendo mucho y está participando en un montón de festivales importantes”, explicó.

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Según detalló, la segunda jornada tendrá como protagonistas a Antonio Tarragó Ros, referente histórico del chamamé, y a Los Tekis, el grupo jujeño que desde hace décadas anima los principales festivales del país con su estilo festivo que mezcla folklore, carnaval y sonidos andinos.

El domingo 29, en tanto, subirán al escenario Cuti y Roberto Carabajal, representantes de una de las familias más emblemáticas del folklore argentino, mientras que el cierre estará a cargo de Soledad Pastorutti. “La Sole va a estar cerrando el festival y además celebrando sus treinta años de carrera”, señaló Gianoli.

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Una grilla con figuras consagradas y nuevos talentos

Además de los artistas principales, el festival contará con la participación de numerosos músicos y agrupaciones folklóricas. “Además de los artistas principales van a estar La Yunta, Los Pampas, los ganadores del año pasado del Pre-Baradero y los ganadores del festival actual. También Flor Dávalos, Franco Ramírez y Los Hermanos Querro, que son ganadores de la peña oficial de Baradero. Es una grilla bastante completa y este año es puramente de folklore”, destacó la productora.

El Pre-Baradero, antesala del festival

Como cada año, el festival estará precedido por el Pre-Baradero, el tradicional certamen nacional que funciona como semillero de nuevos talentos del folklore.

El concurso se realizará del 21 al 23 de marzo y convoca a participantes de todo el país. “Siempre que se abre la inscripción la convocatoria es muy grande. Viene gente de todo el país y también de localidades de la zona como San Pedro, Ramallo o Alsina, que acompañan a sus representantes”, explicó Gianoli.

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Cómo comprar las entradas

Las entradas para el Festival de Música Popular de Baradero 2026 ya están a la venta y pueden adquirirse a través de la plataforma Mundo Ticket o en la boletería del anfiteatro, que funciona todos los días de 9.00 a 12.00 y de 17.00 a 20.00.

“Las entradas están a la venta desde hace unos veinte días. Tenemos una preventa con precios más económicos y se pueden comprar abonos para las tres noches o entradas individuales por día”, detalló la productora.

El predio contará con plateas VIP, platea general y campo, uno de los sectores más elegidos por el público. “Los que vamos a festivales sabemos que en el campo está la verdadera fiesta, donde te encontrás con amigos y te bailás una zamba o una chacarera”, comentó.

Además, remarcó que se buscó mantener precios accesibles para el público. “El campo, por ejemplo, tiene un precio de 30 mil pesos y tratamos de hacer un esfuerzo para que todo el mundo pueda participar, teniendo en cuenta la coyuntura del país”, sostuvo.

Creado en 1965, el festival es uno de los encuentros culturales más emblemáticos del folklore argentino y una cita fija del calendario musical del país. “Los esperamos en Baradero los días 27, 28 y 29 de marzo para disfrutar de puro folklore”, invitó Gianoli.