En el marco del paro dispuesto por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la intendente de Nueve de Julio, María José Gentile, se puso al frente de las tareas de recolección de residuos junto a funcionarios y empleados municipales, con el objetivo de garantizar la salud pública y evitar consecuencias sanitarias y ambientales en la ciudad.

La medida de fuerza gremial, que se extiende hasta el viernes 2 de enero de 2026, implica la interrupción de servicios públicos esenciales, entre ellos la recolección de residuos. Frente a este escenario, el Ejecutivo municipal resolvió asegurar una prestación mínima del servicio, con la participación de personal de distintas secretarías, direcciones y subsecretarías.

Desde el municipio señalaron que la decisión de la jefa comunal responde a una postura “responsable, priorizando la salud pública de los vecinos”, y confirmaron que los trabajos continuarán durante los próximos días para mitigar el impacto del paro.

El conflicto se originó tras el rechazo de ATE a cinco propuestas salariales presentadas por el Departamento Ejecutivo en el marco de la negociación paritaria. La última oferta contemplaba el pago de los haberes de diciembre de manera desdoblada, con un 50% al 31 de diciembre y el resto el 2 de enero, alternativa que no fue aceptada por el gremio.

A través de un comunicado oficial, la Municipalidad informó que, pese a las dificultades económicas, los salarios municipales se abonaron siempre dentro de los plazos legales, y que ya se encuentran pagos en su totalidad los aguinaldos, viáticos y horas extras, además de los haberes de los jubilados. Asimismo, el Ejecutivo dispuso por decreto un incremento salarial del 2%, propuesta que también fue rechazada.

