-Por Emir Diamante

La tozudez del Comité Olímpico Internacional (COI) en celebrar entre el 24 de julio y 9 de agosto los Juegos Olímpicos Tokio, Japón, 2020 a pesar de la pandemia de coronavirus que azota al mundo aflojó pocos días después de que mediante un comunicado aseguró que se hacen tal como están previstos porque emitió un nuevo informe en el que explicó que en las "próximas cuatro semanas" decidirá postergar o no el evento internacional.

"El COI comenzará discusiones detalladas para completar su evaluación del rápido desarrollo de la situación sanitaria mundial y su impacto en los Juegos Olímpicos, incluyendo el escenario de aplazamiento. El COI confía en que habrá finalizado estas discusiones en las próximas cuatro semanas", expuso en el escrito la entidad que preside el alemán Thomas Bach y tiene su sede en Lausana, Suiza, donde en los últimos días se desarrollaron varias reuniones.

Mientras tanto, el mundo del deporte mira con asombro cómo todavía Tokio 2020 sigue en pie, sobre todo porque la mayoría de los certámenes nacionales e internacionales están frenados por la emergencia sanitaria. El Comité Olímpico Argentino (COA), por su parte, mantiene una postura de silencio ante la situación y su máxima autoridad, Gerardo Werthein, no se refirió a la posición local en una entrevista con TN sino que analizó los motivos de por qué todavía no se cancelaron los Juegos Olímpicos. Claro está, que Argentina tampoco es una voz de referencia a nivel mundial como sí Australia y Canadá que anunciaron no irán a Tokio 2020 en caso de que se sostenga la fecha actual.

En ese contexto, también Estados Unidos amenazó con no enviar a sus atletas y la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF por sus siglas en inglés) manifestó que no es adecuado realizar el certamen entre julio y agosto, siempre con el COVID-19 como causa principal. Incluso, el propio Bach le escribió una carta a los deportistas con un tono diferente a la de días atrás cuando les dijo que "sigan entrenando". En su nueva exposición, señaló: "Muchos no pueden entrenarse como están acostumbrados o no pueden entrenarse para nada por las medidas que se tomaron en sus países. Muchos están preparándose y soñando con Tokio. Muchos ya están clasificados, un gran número no. Pero todos compartimos esa incertidumbre que nos altera los nervios, nos genera dudas hacia el futuro y destruye la esperanza".

Según datos oficiales del COI, el 57% de los atletas que competirán en Tokio 2020 están clasificados. El 43% restante saldrán, en su mayoría, de certámenes clasificatorio programados los cuáles muchos, por el coronavirus, se suspendieron y es una incógnita cómo se definirán los competidores en cada disciplina.