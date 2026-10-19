Un insólito episodio ocurrió este domingo por la mañana en el centro de Pergamino, cuando una vecina encontró a Nazareno Bernaus, delegado municipal de la localidad de Acevedo, durmiendo en el asiento del conductor de su Citroën C4, estacionado en la calle Dorrego al 500.

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Ante la situación, la mujer llamó al 911. Al llegar al lugar, efectivos de la Policía Bonaerense despertaron al funcionario y constataron lo sucedido. De acuerdo con la información difundida por medios locales, Bernaus había salido de un espectáculo en el Club Centenario y terminó dentro de un vehículo que no era suyo.

En un descargo publicado en sus redes sociales, el propio funcionario reconoció que había salido de fiesta con un amigo para ver a un artista que le gusta y que había tomado de más. También admitió que, por la función pública que desempeña, debería predicar con el ejemplo.

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Según explicó, había llegado a Pergamino en su vehículo y, como vive en Acevedo, decidió no salir a la ruta después de consumir alcohol. Su intención, afirmó, era dormir hasta que se le pasara el estado en el que se encontraba.

“Para evitar salir a la ruta y peligrar vidas ajenas, había tomado la decisión de dormir en mi vehículo hasta que se me pase el estado en el que estaba”, sostuvo.

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Sin embargo, relató que se confundió al encontrar un auto del mismo color que el suyo, que estaba abierto. Así, terminó acostándose a dormir en el interior del vehículo de otra persona.

Bernaus negó haber forzado una cerradura o roto un vidrio y rechazó las versiones que, según consideró, buscaban darle otra interpretación a lo sucedido. También aseguró que no utilizó su cargo para obtener un trato especial y que explicó a los efectivos cuál era su trabajo para aclarar que se había tratado de una confusión.

La propietaria del Citroën manifestó que posiblemente había olvidado trabar las puertas. Tras comprobar que no había daños ni faltantes, decidió no realizar una denuncia. El funcionario le pidió disculpas y se retiró caminando del lugar.

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Por su parte, la fiscalía interviniente caratuló preventivamente el caso como “Averiguación de ilícito” y no dispuso medidas restrictivas, según la información difundida por medios locales.

En el tramo final de su mensaje, Bernaus pidió disculpas a la propietaria del vehículo, además de a las personas con las que trabaja en Acevedo. Reconoció que un episodio de estas características podía afectar el trabajo colectivo que vienen desarrollando y prometió que no volvería a ocurrir.

También pidió disculpas a su propia madre y lamentó que, en el Día de la Madre, tuviera que verlo en el centro de una noticia negativa. “Creo que se merecía pasar un domingo distinto y no tener que estar viendo algo negativo de su hijo por todos lados”, expresó.