El intendente Federico Susbielles aseguró que dio instrucciones a la Asesoría Letrada de la comuna para que evalúe la posibilidad de denunciar penalmente a quienes difundieron noticias falsas sobre una supuesta alerta roja para Bahía Blanca.

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Durante el fin de semana, un influencer uruguayo conocido como Heber Lavecchia, que en las redes se presenta como músico y compositor, aseguraba que la ciudad se encontraba bajo una alerta inminente.

En el video en cuestión, el hombre decía que el 17 de marzo Bahía iba a estar en alerta roja y se lo escucha mencionar que “las primeras horas van a ser terribles, con fuertes vientos”.

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"No hay marcha atrás: se prevén muchas precipitaciones pero lo peor se lo lleva Bahía Blanca. Si tienen amigos o familia ahí díganles que se vayan y no esperen a ver qué pasa", se escucha en el video viral.

El video se viralizó a través de las redes sociales y causó temor entre la población, ya que se anunciaba una alerta roja similar a la emitida el 7 de marzo de 2025. “Incluso ayer entrada la noche difundían que la ciudad estaba ante un peligro inminente con alerta roja, que como les dije el domingo, no era real”, criticó el jefe comunal.

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