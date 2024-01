Este año se juega la tercera edición de la Serie Río de la Plata en Uruguay, donde al menos 20 clubes se medirán en la competencia que se extenderá del 10 hasta el 23 de enero. Aunque aún falta la oficialización de Vasco Da Gama de Brasil, ya se sabe qué equipos participan de los otros tres países.

Nueve clubes argentinos y nueve uruguayos, más uno de Chile y otro de Perú, disputarán 13 días a puro fútbol en el Estadio Centenario, el Estadio Campeón del Siglo, el Gran Parque Central y el Estadio Luis Franzini.

Estadio Centenario.

La serie de amistosos que se podrá ver por ESPN y Star+.

¿Qué equipos juegann?

Argentina: San Lorenzo, Huracán, Vélez, Newell's, Central, Belgrano, Unión, Atlético Tucumán y Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Uruguay: Liverpool, Peñarol, Nacional, Defensor Sporting, Cerro Largo, Danubio, River Plate y Deportivo Maldonado.

Chile: Colo - Colo.

Perú: César Vallejo.

Brasil: Se espera la confirmación del Vasco Da Gama.

Modalidad de los partidos

No será un torneo donde se crucen entre todos, tampoco con eliminatoria. Simplemente cada equipo disputará entre dos y tres encuentros, obteniendo una copa no oficial si resulta ganador en cada cruce. Salvo el clásico uruguayo entre Nacional y Peñarol no habrá cruces con rivalidad histórica. Algunas instituciones han pedido expresamente no ser cruzados con instituciones de su mismo país.

FECHAS Y HORARIOS

Fixture.

MIÉRCOLES 10 DE ENERO

River Plate (U) vs. Newells

JUEVES 11 DE ENERO

C.A. Cerro vs. Vélez

VIERNES 12 DE ENERO

Cerro Largo vs. Gimnasia LP

SÁBADO 13 DE ENERO

Liverpool vs. Rosario Central

Nacional vs. Unión

DOMINGO 14 DE ENERO

River Plate (U) vs. Vélez

Peñarol vs. Newells

LUNES 15 DE ENERO

Cerro Largo vs. Atlético Tucumán

San Lorenzo vs. Gimnasia LP

MARTES 16 DE ENERO

Danubio vs. Huracán

Def. Sporting vs. Unión

Colo Colo vs. Rosario Central

MIÉRCOLES 17 DE ENERO

Vélez vs. Belgrano

Nacional vs. Peñarol

JUEVES 18 DE ENERO

Liverpool vs. Huracán

Danubio vs. Atlético Tucumán

San Lorenzo vs. Vasco da Gama

VIERNES 19 DE ENERO

Unión vs. U. César Vallejo

Def. Sporting vs. Rosario Central

Nacional vs. Colo Colo

SÁBADO 20 DE ENERO

Peñarol vs. Belgrano

DOMINGO 21 DE ENERO

Dep. Maldonado vs. Vasco da Gama

LUNES 22 DE ENERO

Liverpool vs. Colo Colo

Def. Sporting vs. U. César Vallejo

MARTES 23 DE ENERO