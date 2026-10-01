El distrito de Tornquist fue declarado Capital Provincial del Senderismo y del Trekking, luego de que la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobara el proyecto que ya contaba con media sanción del Senado.

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La iniciativa comenzó a gestarse en 2025 y completó ahora su recorrido legislativo, otorgando un reconocimiento que pone en valor las sierras, los senderos y el patrimonio natural de toda la Comarca Serrana.

Un reconocimiento al turismo de naturaleza

Desde el Municipio destacaron que la declaración acompaña el crecimiento turístico que viene desarrollando el distrito y contribuye a fortalecer el posicionamiento de Tornquist como destino de naturaleza y actividades al aire libre.

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En ese sentido, la intendenta Estefanía Bordoni remarcó que el turismo constituye uno de los principales ejes de su gestión y una herramienta para el desarrollo local.

“Es una oportunidad para seguir mostrando todo lo que tenemos para ofrecer”, sostuvo la jefa comunal al medio La Brújula 24.

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La declaración se integra a una planificación de promoción turística orientada a fortalecer la oferta, poner en valor los atractivos naturales y consolidar a Tornquist dentro del mapa turístico provincial y regional.

La Comarca Serrana cuenta con sierras, senderos, paisajes y espacios naturales que permiten desarrollar distintas propuestas vinculadas con el trekking y el senderismo.

Uno de los grandes pilares naturales que explican este reconocimiento es el Parque Provincial Ernesto Tornquist, un área protegida ubicada en el sistema de Ventania que concentra algunos de los paisajes serranos más representativos de la provincia de Buenos Aires y cuenta con senderos y circuitos para distintas experiencias de contacto con la naturaleza. Su presencia convierte al distrito en un punto de referencia para quienes buscan senderismo, trekking y actividades al aire libre.

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El Chaltén, la referencia nacional

La nueva declaración bonaerense también permite poner en perspectiva el lugar que ocupa el senderismo dentro del turismo argentino.

En el ámbito nacional, El Chaltén es oficialmente la Capital Nacional del Trekking, de acuerdo con la Ley 27.055, sancionada por el Congreso de la Nación en 2014.

La localidad santacruceña, ubicada al pie de los cerros Fitz Roy y Torre, es reconocida por sus numerosos senderos de montaña y constituye uno de los principales destinos argentinos para quienes buscan este tipo de actividades.

En ese contexto, Tornquist suma ahora un reconocimiento de alcance provincial, con una identidad turística vinculada directamente con sus sierras y sus propuestas de senderismo y trekking.