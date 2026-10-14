Toty Flores bancó a Fernando Espinoza: "En la privatización de AySA nada es transparente"
El ex lilito, devenido en oficialismo matancero, cargó contra el Gobierno de Javier Milei por la privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos.
“En la privatización de AySA nada es transparente”, expresó Héctor Toty Flores, citando un posteo de Fernando Espinoza en redes sociales.
El Intendente de La Matanza había expresado: “En la privatización de AySA nada es transparente como el agua. Soberanía también es controlar que no se regale o se remate a precio vil el patrimonio natural del país en beneficio de algún grupo poderosos”.
Días atrás, sorprendió Flores al citar a Axel Kicillof. ¿Será candidato enm 2027 por el kirchnerismo que tanto criticó?
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