La crisis laboral en Granja Tres Arroyos sumó este jueves un nuevo capítulo en Capitán Sarmiento, donde trabajadores despedidos mantienen una protesta frente a la planta de la empresa. Hasta allí llegó Cecilia Silva, coordinadora Regional del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia y representante del Gobierno bonaerense en la Segunda Sección Electoral.

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La funcionaria, oriunda de Baradero, llevó mercadería para las familias afectadas y escuchó los distintos reclamos. “Estamos ayudando con mercaderías y tratando de que les llegue a todos. Entiendo que algunas familias son más numerosas y tienen distintas problemáticas. Vengo a escucharlos, a quien quiera decir algo que nosotros podamos elevar al Ministerio”, explicó.

Durante la visita, Silva también se refirió a las dificultades que atraviesan los trabajadores para volver a conseguir empleo. “La situación es complicada respecto del acceso al laburo. No hay muchas posibilidades de conseguir, ni acá ni en la zona, porque la situación es difícil en todo el país”, sostuvo.

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💥 “Estamos todos rotos”



Una trabajadora despedida de Granja Tres Arroyos rompió en llanto al contar la situación que atraviesan los empleados frente a la planta de Capitán Sarmiento.



Ante el relato, una funcionaria de Kicillof apuntó contra Milei: “Está rompiendo las… pic.twitter.com/4BqKNUPe1x — LaNoticia1.com (@lanoticia1) September 4, 2026

En ese marco, la funcionaria apuntó directamente contra el Gobierno nacional. “Recién hablábamos con unos compañeros del sindicato, que uno no quiere politizarlo pero es necesario decir que esto es culpa de un presidente, que es Milei, que está rompiendo las industrias”, afirmó.

Uno de los momentos más fuertes de la jornada se produjo cuando una de las trabajadoras despedidas rompió en llanto al contar lo que atraviesan después de años de trabajo en la empresa.

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“De Grazia nos dijo que nos quedemos tranquilos... Y ahora estamos todos rotos y no vinieron ni a dar la cara”, manifestó la mujer, visiblemente afectada.

La trabajadora hizo referencia a Juan Carlos De Grazia, integrante de la conducción de Granja Tres Arroyos, a quien los empleados habían señalado por el acompañamiento que les había transmitido durante el conflicto y de quien ahora reclaman respuestas.

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Luego de escuchar su testimonio, Silva volvió a respaldar a los trabajadores y aseguró: “Para mí lo importante es saber que ustedes no son los culpables, sino que hay una decisión política de destruir la industria”.

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Además, pidió que mantengan la unidad frente al conflicto. “Lo importante es que ustedes se organicen, que no se queden cada uno por su lado porque eso es lo que ellos quieren. Sé que van a pasar frío, pero manténganse juntos para que su voz se escuche y venga quien tenga que venir”, expresó.

La protesta continúa frente a la planta de Granja Tres Arroyos en Capitán Sarmiento, mientras los trabajadores despedidos reclaman respuestas y buscan sostener el reclamo por sus puestos laborales.