Trabajadores de la empresa Fideos Italia denunciaron haber sido despedidos “sin previo aviso” luego de más de 25 años de antigüedad y aseguraron que, además de la pérdida de sus puestos laborales, no percibieron los sueldos correspondientes al mes de enero ni las indemnizaciones que marca la ley.

A través de un comunicado difundido por el medio La Voz de Tandil, los empleados señalaron que el dueño de la firma, Pedro Quiñones, les comunicó la desvinculación invocando una supuesta situación de fuerza mayor y problemas económicos. Sin embargo, según sostienen, esa explicación “no se condice con la realidad comercial de la empresa”.

“Después de más de 25 años de antigüedad, fuimos despedidos sin aviso previo. No se abonó la totalidad de los sueldos de enero y tampoco se liquidaron las correspondientes indemnizaciones”, expresaron.

Los trabajadores afirmaron que forman parte de la firma desde sus inicios y que, por ese motivo, conocen de primera mano el funcionamiento y el nivel de actividad. “Las ventas nunca bajaron, el producto que elaboramos es de calidad y tiene gran demanda en el mercado. No estamos ante una crisis como manifiesta nuestro empleador”, remarcaron.

En ese sentido, atribuyeron la situación a una “decisión empresarial premeditada” y denunciaron que se trataría de un “fraude laboral hacia los trabajadores”. Además, acusaron a la empresa de haber incurrido durante años en la retención indebida de aportes a la seguridad social

Según detallaron, la firma retenía de los salarios los aportes jubilatorios, de obra social y sindical, pero no los depositaba en los organismos correspondientes. “Además de ser un delito penal, esto nos ocasionó constantes perjuicios con la cobertura de la obra social”, indicaron. En ese marco, señalaron que el sindicato y la Obra Social OSPIF debieron afrontar prestaciones médicas sin contar con los aportes que la empresa descontaba de los haberes.

Frente a este escenario, los trabajadores mantendrán una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, junto a dirigentes del sindicato que los nuclea, el Sindicato Argentino de Trabajadores de la Industria Fideera (SATIF), el asesor legal de los empleados, Hernán Mansilla, y representantes de la empresa.

“Vamos a agotar todas las instancias legales necesarias para que se cumplan nuestros derechos. Rechazamos y condenamos este tipo de maniobras empresariales especulativas con total desprecio hacia los trabajadores. Visibilizar esto es una forma de defender a todos los trabajadores y trabajadoras”, concluyeron.