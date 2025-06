Este lunes, más de 300 trabajadores y feriantes de La Salada efectuaron un corte total en ambos sentidos de Camino Negro, a la altura del Puente La Noria, generando un caos vehicular en uno de los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires. La protesta, que cuenta con una fuerte presencia de efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), se produce en reclamo por la reapertura de la feria, clausurada tras la detención de Jorge Castillo, conocido como el “Rey de La Salada”.

Castillo fue arrestado el 22 de mayo en su residencia de Open Door, Luján, en el marco de un megaoperativo que incluyó más de 60 allanamientos en ferias, oficinas, depósitos y domicilios vinculados a una red de lavado de dinero y evasión impositiva. La investigación, liderada por la fiscal federal Cecilia Incardona, reveló un entramado de 89 sociedades y maniobras millonarias de blanqueo de capitales, con la incautación de 429 millones de pesos y 2,5 millones de dólares en efectivo, además de siete máquinas de contar billetes.

La clausura del predio ha dejado sin trabajo a miles de personas que dependen de la actividad comercial de la feria. Un carrero, encargado del transporte de mercadería, expresó: “Hace cinco ferias que no trabajamos y no logramos una respuesta por parte de la Justicia”. Otra vendedora señaló: “Reconocemos que quizás haya personas que no estuvieron como corresponde, pero también hay gente que trabaja en blanco y está al día con sus contribuciones”.

La feria La Salada, ubicada en Ingeniero Budge, Lomas de Zamora, es considerada la más grande de Sudamérica, con una superficie de unas veinte hectáreas. Se estima que cuenta con entre 7.000 y 30.000 puestos de venta y recibe desde 100.000 personas en un día regular hasta un millón en fechas festivas.

Los manifestantes advierten que mantendrán el corte hasta obtener una respuesta concreta de las autoridades judiciales y gubernamentales.