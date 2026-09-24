Trabajadores de la planta de Granja Tres Arroyos ubicada en La Lonja, partido de Pilar, anunciaron que realizarán un acampe frente a las instalaciones para reclamar por los despidos, la reincorporación y el pago de los salarios adeudados.

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La medida será impulsada por empleados que fueron despedidos a comienzos de septiembre. Según informó Pilar a Diario, las desvinculaciones quedaron alcanzadas por la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, pero los trabajadores aseguran que la empresa no cumplió con la reincorporación.

La situación se da en medio de una fuerte crisis financiera de la compañía. Granja Tres Arroyos presentó un concurso preventivo y atraviesa un proceso de reestructuración, mientras continúa el conflicto laboral.

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Denuncian que no pudieron volver a trabajar

Juan Carlos, uno de los trabajadores afectados, lleva 15 años en la empresa y sostuvo en declaraciones al programa Materia Prima, de FM Plaza 92.1, que desde que se dictó la conciliación obligatoria nunca fueron reincorporados.

"Desde que hicieron la conciliación obligatoria nunca nos reincorporaron", afirmó.

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Según relató, los trabajadores continúan presentándose, pero no se les permite ingresar a la planta.

Ante esta situación, anticiparon la realización del acampe. El objetivo, según explicó el trabajador, sería instalarse en el lugar y bloquear el ingreso de los camiones que transportan pollos, mientras reclaman una solución al conflicto.

La Provincia había dispuesto la reincorporación de los 50 trabajadores despedidos de la planta de Pilar, dentro de una conciliación que alcanzó a unos 1.250 empleados de distintas plantas de la empresa.

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Una deuda salarial que se acumula desde mayo

Uno de los principales reclamos está relacionado con los salarios atrasados.

"Nos deben desde mitad de mayo hasta el día de hoy", aseguró Juan Carlos. Según su testimonio, la falta de pago alcanza tanto a quienes fueron despedidos como a trabajadores que continúan en actividad.

El trabajador también denunció que, en el caso de quienes siguen trabajando, la empresa habría comenzado a entregar pollos como parte de pago de los salarios adeudados.

"Les están dando dos pollos por día y les quieren cancelar la deuda que tienen desde mayo con pollos", sostuvo.

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"En nuestro caso, no vemos un peso desde mayo"

La situación llevó a varios trabajadores a buscar otras fuentes de ingresos para sostener a sus familias.

"Yo en mi caso tengo que salir a cortar pasto, tengo 51 años, yo ya no consigo trabajo en ningún lado", relató Juan Carlos.

El empleado también describió un esquema de pagos parciales que, según su testimonio, se viene registrando desde hace aproximadamente dos años.

"Primero era media cuota por día, y ahora últimamente nos pagaban media cuota por semana", explicó. Según detalló, esos pagos podían representar entre 30.000 y 50.000 pesos, una suma que, afirmó, incluso resultaba insuficiente para cubrir el costo del traslado hasta el trabajo.