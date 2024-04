La situación laboral en la planta de TSU Cosméticos, ubicada en el partido de General San Martín, se volvió insostenible para sus 400 empleados, quienes denuncian despidos, retrasos en el pago de los sueldos y un evidente vaciamiento de la fábrica por parte de sus propietarios.

Según informó FM Keops 90,1 y La Izquierda Diario, bajo la firma Arca Distribuciones S.A., la reconocida empresa de cosmética dejó a sus trabajadores en la calle sin responder a sus reclamos. Los empleados afirman que los dueños están llevándose toda la mercadería y maquinaria de la planta, dejándolos en una situación de incertidumbre laboral.

La situación se volvió aún más tensa luego de que la empresa presentara quiebra en octubre del año 2023. Aunque la quiebra fue levantada en marzo de este año, los trabajadores afirman que la firma no ha cumplido con los acuerdos pactados, incluyendo el pago de salarios atrasados y aguinaldos pendientes desde hace más de 10 meses.

Tsu Cosméticos: está en el municipio de San Martín. Sus trabajadores denuncian que los dueños están vaciando la fábrica, llevándose toda la mercadería y maquinarias. Son 400 personas que quedarán sin empleo. pic.twitter.com/ndUi71folf — Laura Vales (@laura_vales) April 23, 2024

En un intento por hacer oír sus reclamos, los trabajadores se movilizaron este martes hacia los portones de la fábrica ubicada en Francia 3553, una de las plantas de venta directa más grandes del país, cuyo dueño de la firma es Armando Pérez, empresario ligado al ambiente del fútbol. En la protesta quemaron cartones y exigieron respuestas por parte de las autoridades de la empresa, que hasta el momento no ofrecieron respuesta alguna.

Una de las trabajadoras afectadas, en un video difundido en redes sociales, expresó la preocupación y la incertidumbre que reina entre los empleados: "La empresa actualmente levantó la quiebra, pero están haciendo un vaciamiento de la planta. Como ustedes ven, acá está el camión. Anteriormente salió un camión lleno de mercadería. Estamos acá con los compañeros, esperando una respuesta. Llamamos a la policía para ver y comentarles sobre la situación. Pero hasta ahora no tenemos respuesta ni siquiera de la familia Pérez".

Otro empleado agregó: "No sabemos qué es lo que va a pasar. Queremos una respuesta con respecto a los sueldos adeudados. Y qué es lo que va a pasar con nosotros, que somos empleados. O sea, seguimos siendo empleados activos a la empresa. Pero no tenemos notificación de ningún lado".

"La protesta del martes es una medida que tuvimos que tomar porque ya son mucho tiempo, no tenemos respuesta ni nada. Queremos una respuesta y ya anteriormente hicimos una denuncia. Porque ya de la semana pasada, que ya vienen haciendo la empresa, no se sabe si es supuestamente la que está acá como vigiladora, no sé. Dice que es por orden de la familia Pérez. Pero nosotros no estamos al tanto de nada. Queremos una respuesta", concluyó.

La falta de comunicación por parte de la empresa llevó a los trabajadores a tomar medidas de fuerza y es por eso que en las últimas horas resolvieron volver a movilizarse en el transcurso de este jueves. La incertidumbre persiste entre los empleados de TSU Cosméticos, quienes exigen soluciones a esta situación.