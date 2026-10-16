Trabajadores despedidos de Galasur continúan reclamando el pago de sus indemnizaciones y denuncian la falta de respuestas por parte de la empresa, pese a las gestiones realizadas ante el Ministerio de Trabajo.

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Según informaron al medio local Infoeme.com, el reclamo involucra a empleados nucleados en la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) y el Centro Empleados de Comercio (CECO). Según relataron dos trabajadores, mientras algunos lograron acordar el pago del 100% de las indemnizaciones, otros todavía no consiguieron alcanzar un entendimiento. Sin embargo, incluso quienes acordaron el monto completo continúan esperando que se haga efectivo el pago.

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En el caso de cuatro trabajadores que pactaron el cobro de la totalidad de sus indemnizaciones en el ámbito del Ministerio de Trabajo, hasta el momento solo recibieron la quincena correspondiente al período de conciliación obligatoria. Las sumas acordadas por los despidos siguen pendientes.

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Denuncian falta de respuestas y ausencias en las audiencias

Otro grupo de empleados asegura que presentó cartas documento para rechazar un artículo en el que la empresa habría argumentado que, debido a su situación de crisis, no podía afrontar el pago completo de las indemnizaciones. Sin embargo, afirman que no obtuvieron respuestas.

“Lo único que pedimos fue el rechazo a un artículo en el que la empresa manifiesta que no podía pagarse la indemnización completa por estar en crisis”, señalaron los trabajadores afectados.

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Uno de los principales cuestionamientos apunta a las reiteradas ausencias de representantes de Galasur en las audiencias convocadas por el Ministerio de Trabajo de La Plata. Según denunciaron, estas incomparecencias prolongaron las negociaciones e impidieron avanzar hacia una resolución.

Trabajadores vinculados al CECO también indicaron que, durante una audiencia relacionada con la reincorporación de algunos empleados, los representantes sindicales quedaron fuera del acuerdo.

La situación se extiende a quienes recurrieron a abogados para intentar resolver sus reclamos. De acuerdo con los testimonios, la empresa habría señalado el inicio de supuestas acciones legales como uno de los motivos de la falta de acuerdo, mientras que los trabajadores sostienen que no contaron con el asesoramiento necesario para afrontar el proceso.

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Además, denunciaron que Galasur no responde las cartas documento ni se presenta a firmar la documentación correspondiente.

La empresa ratificó los despidos, pero siguen sin cobrar

El 1 de octubre, algunos trabajadores recibieron una carta documento en la que la firma ratificó que continuaban despedidos. En esa misma comunicación, según relataron, se indicó que la liquidación final estaría a disposición de cada empleado dentro de los plazos legales.

No obstante, los afectados aseguran que todavía no cobraron las indemnizaciones correspondientes. En determinados casos, también continúa pendiente el pago de la quincena correspondiente al período de conciliación obligatoria.

Según indicaron, uno de los sindicatos intimó a la empresa para que respondiera por la deuda. Sin embargo, una nueva audiencia realizada la semana anterior volvió a desarrollarse sin la presencia de representantes de Galasur, de acuerdo con los testimonios.

Preocupación por la pérdida de la cobertura social

A la incertidumbre laboral y económica se suma otro reclamo: los trabajadores denunciaron que se quedaron sin cobertura de la obra social por falta de pago, pese a considerar que les corresponde mantenerla conforme a las disposiciones legales aplicables.

La falta de información sobre los plazos para cobrar y la ausencia de respuestas concretas profundizan la preocupación de los empleados, que no saben cuándo podrán percibir el dinero que reclaman.

“A todos nos dicen algo diferente, tenemos versiones dispares”, contó una de las trabajadoras.

Y agregó: “Estamos a la deriva, no queremos quedar en el olvido”.