Ricardo Bottega, de 60 años, fue la primera víctima del trágico suceso en el pueblo de Blaquier, Florentino Ameghino, el último fin de semana.

El hombre, quien era un conocido vecino y músico del lugar, trabajaba el pasado viernes 15 de marzo en tareas de mantenimiento rutinario en el sistema de red cloacal de la localidad.

Según la primera versión, Bottega se desvaneció una vez dentro del pozo. A raíz de ello y frente al pedido de auxilio efectuado por el responsable de las cloacas, Ezequiel Rodríguez, se acercan vecinos con la intención de colaborar en el rescate. Allí se desató la trágica cadena de decesos que terminó con las muertes de Juan Ramón Sánchez, de 51 años; Mateo Pelegrino, 29 años; Carlos Rodolfo Renger, 39; Nicolás Sánchez, de 28 años; Alejandro Centeno, de 35 años.

Bottega tiene tres hijos y seis nietos. Le decían “Duende”. Se destacaba tocando el acordeón, tenía una radio en su casa y lo contrataban para animar eventos.

Dos de sus hijos, Anitta y Guillermo, dedicaron sentidas palabras para despedir a su padre. “Siempre me sentí orgullosa de vos, de quien era mi padre. Me dijiste que el día que faltes tenía que ser fuerte, que la vida seguía y eso voy a hacer aunque sienta que me arrancaron algo del pecho”, publicó ella.

En tanto que el segundo, expresó: “Fuistes amigo de todo el mundo, estabas para todo el mundo, te amaba todo el mundo y entre nosotros no fuimos tan buenos amigos. Mira que busque entrar por todos lados, para ser tu amigo. Pero eso jamás me limitó a no amarte, porque se que no eras muy demostrativo, pero se que a mis espaldas te llenaste la boca hablando orgullosamente".

No es fácil despedirte por acá, se qué no me vas a leer. Nunca fui de las qué el desahogo era un red social, pero vos ameritas esto porque yo se que te hubiera gustado. MI PADRE; un tipo cerrado, laburante como pocos y de gran corazón, artista para otros, y compositor de cumbias humorísticas, acordeonista, cumbiero, buena gente y un ser superior, siempre su fuerza de voluntad me llamo mucho la atención, un hombre con garra pero también con un carácter que lo llevaba el viento. Describirte no se puede, eras todo lo que nadie era, cómo padre un loco jajajaja me hiciste calcada para colmo, siempre reniego porque lo que menos quería era tener tu carácter, que paso? Soy igual. Me enseñaste a defenderme ante todo, a decirle lo que le tenga que decir a quien sea, a no tener pena de ser quien soy y tener lo que tenia, al contrario a sentirme orgullosa. A pararme arriba de un escenario sin vergüenza porque eso en vos no existía. Siempre fuiste mi héroe siempre supe que nada me iba a pasar porque estabas vos, porque cada vez que alguien quería faltarme el respeto eras capaz de pasarlo por arriba con chata y todo hasta con las herramientas jajajaja. QUE LOCURA ahora recordarte, pero siempre me sentí orgullosa de vos, de quien era mi padre. Me dijiste que el día que faltes tenía que ser fuerte, que la vida seguía y eso voy a hacer aunque sienta que me arrancaron algo del pecho. Te llevo en el alma, en mi música, en tu gente y en TODO lo que me dejaste marcado a fuego. Te ame, te amo y te voy a amar siempre! Gracias viejo, me hubiera encantado poder devolverte un poquito de todo lo que me diste ❤️ hasta siempre. LO PRIMERO ES LA FAMILIA, HASTA LA VUEEEEEEELTA 🎶 Quiero agradecer a toda la gente qué nos acompaño en este momento tan duro, a la gente que nos hizo llegar su saludo por redes sociales pero aún no pude responder. A la gente de la municipalidad, bomberos, policías, seguridad de calle, hospital, sala velatoria, GRACIAS! 💕 Y el saludo a las familias, amigos, allegados de cada HEROE que intento salvarlo, no tengo palabras para tanto dolor qué deben estar sintiendo ✨️ "perdón parseros y gracias gauchos" (diría mi viejo).

Echaste gasoil en el auto nuevo que te llevará al cielo?? No te olvides el auxilio viste que sos medio colgado vos "bue no te enojes, che. sólo te hacía recordar nada más" porque me vas a romper las pepe que te vaya a buscar y no voy a poder. bueno anda cag... bottega decile a san pedro que te auxile entonces. Lleva frasadas por si te agarra la noche y te pinta el sueño. Ah antes que te vaya de paso te quiero decir: Pero sabes lo que más me duele?? Es que fuistes querido por todo el mundo, fuistes amigo de todo el mundo, estabas para todo el mundo, te amaba todo el mundo y entre nosotros no fuimos tan buenos amigos. Mira que busque entrar por todos lados, para ser tu amigo. Me dolía el alma verte trabajar a las 14:00 al rayo del sol y me ofrecía, hasta gratis. pero "No yo me arreglo"

Y si no era como decías, o pasaba una mosca volando, ahí arrancaba la discordia.

Pero eso jamás me limitó a no amarte, porque se que no eras muy demostrativo, pero se que a mis espaldas te llenaste la boca hablando orgullosamente cuando la primera vez que pise la tele o cuando alguien se metía conmigo o las chicas te agarrabas y nadie te paraba. Pero nunca me lo dijiste bldo, o si pero con acciones silenciosas me lo hacías saber. Y otra,

hubiera preferido ser yo el que se meta dentro de ese pozo. Sabes?? Porque no me dijiste que estabas sin empleado?? mil veces te dije que no quería plata, solo que te dejaras de embromar de andar solo. Yo iba si te debo miles, renegando por todo pero para todo estabas para mí. Porque no iba a estar para vos?? "solo tenía que escucharte algunas quejas" jajaja pero estabas... Te acepté así, te elegí así, ya a lo último me reía si te escuchaba renegar y no me decías nada jaja. Porque se te cruzaba el piñón y arrancabas a 380 jaja. Para para te recuerdo esta; Cuando te jodieron en Villegas en un baile por el volumen "que estába bajo" pero igual jodían y te le fuiste del baile?? Jajaja naaaaa. Cuando te peliaste en Bunge en un carnaval porque te tiraron espuma en el teclado?? Y la última cuando te fuiste hablar al dope por ahí y estabas trabajando en blaquier. Y con los chicos volvíamos de otro campo, te las cargamos en mi camioneta y te las escondimos?? Nunca lo dijiste a eso porque hiciste tanto lío que te dio vergüenza jajajaja. Paaaa que estabas malo jajaja. Pero si, eras un loco lindo que de esos ya no veo, el que hacía favores sin nada a cambio, si alguien se quedaba a pata, lo llevabas a donde sea, lo esperabas y cuando te querían pagar el combustible no lo aceptaste y no tenias un mango ni para vos jaja. Por eso "no quedan ya"

Para mí ahora te vas al campo, estarás en algún asado que te invitaron, en las reuniones del ceibo o haciendo lo que más amabas y me metiste que fue la "música"... Ahora decime. Que hago con todas esta cantidades de cajas, parlantes que hay en el galpón?? Anda algo de eso?? Jaja. Porque no tengo idea, si ni se lo que tenias. Pero si que te secastes gastando en eso jaja. "Mira lo que compre, no le digas a mamá" lo tenías escondido en el galpón y tu sonrisa de oreja a oreja jaja. Por eso te ame y te voy a amar hasta qué día que nos volvamos a ver.

Ah y si lo ves al Carlitos y al Chano deciles que acá también los extrañamos. Y el viejo Fito García me imagino diciendote: "que haces guampaaa acá arriba" ahora que te moriste te la van a llevar a la Gladys, jodete por bldo jajajajaja.

Al abuelo decile que lo extraño, al tío pichon y si lo ves al Nico Pérez mándale mi abrazo. Nada viejo te voy echar de menos, pero prometo cuidar a mamá, a la clary, a la anita, anda tranquilo. Pupito dice que cantas "pajete" y te espera en la cama para mirar dibujitos. Avril ya te extraña, Tomi también, la pina te llora.

Y yo no caigo que te vas, pero así te vamos a recordar toda la vida como en este vídeo. Te amo y aunque nunca me escuchaste o no lo querías escuchar, te ame siempre y lo sabías, gracias por tantos valores. Nos vemos y andate ya porque se hace re larga la despedida y a mi las despedidas no me gustan, no se si sabías eso. Pero no te olvides que te amo. "Bue calmate ya estás renegando, ya se que te lo dije por tercera vez que te amo. Anda nomás ❤️