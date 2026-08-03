La investigación por la tragedia aérea ocurrida el pasado 29 de julio en la provincia de San Juan ingresó en una etapa clave. Luego de los funerales de las siete víctimas fatales, el foco pasó a las pericias técnicas y judiciales que buscarán determinar qué provocó la caída del helicóptero Bell 412 que se precipitó en una zona de difícil acceso del Parque Provincial Ischigualasto.

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De acuerdo con información publicada por el diario El Día de La Plata, el fiscal Francisco Maldonado avanza en la recolección de pruebas para reconstruir la secuencia del accidente y establecer si existió una falla mecánica, un error humano o alguna otra circunstancia que explique el siniestro.

La aeronave había despegado desde el Aeroclub de San Juan a las 9.15 para participar de una capacitación vinculada al combate de incendios forestales. El último contacto radial se registró a las 10.26 y apenas cuatro minutos después se activó la señal del transmisor de emergencia. Horas más tarde, el helicóptero fue hallado siniestrado en un sector montañoso de muy difícil acceso, donde murieron sus siete ocupantes.

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La caja negra, una de las principales pruebas

Uno de los elementos considerados centrales para esclarecer lo ocurrido es el dispositivo de registro de vuelo, conocido como "caja negra", que ya fue recuperado entre los restos de la aeronave.

Según publicó El Día, el equipo será enviado a los laboratorios del fabricante Bell para su análisis técnico. Ese estudio permitirá reconstruir los últimos instantes del vuelo y aportar información sobre el funcionamiento del helicóptero antes del impacto. Los investigadores estiman que el informe definitivo podría estar disponible dentro de aproximadamente 30 días.

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En paralelo, la Justicia incorporará al expediente el plan de vuelo, los antecedentes operativos de la aeronave, las comunicaciones mantenidas durante la misión y las declaraciones de quienes participaron del operativo previo al accidente.

Otro de los aspectos bajo análisis son las condiciones climáticas existentes al momento del vuelo.

Mientras el ministro de Seguridad de San Juan, Enrique Delgado, aseguró que la aeronave despegó con condiciones meteorológicas favorables, integrantes de los equipos de rescate señalaron que en la zona del Valle de la Luna suelen formarse bancos de nubes de manera repentina, reduciendo considerablemente la visibilidad entre las quebradas del parque.

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Por el momento, ninguna hipótesis fue descartada y los peritajes técnicos serán determinantes para establecer si el accidente estuvo relacionado con factores meteorológicos, una eventual falla mecánica o alguna otra circunstancia.

Una aeronave con experiencia en el combate de incendios

El helicóptero Bell 412 era operado por la empresa platense JasFly, especializada en trabajos aéreos y con amplia trayectoria en operativos de emergencia y combate de incendios forestales.

Como informó oportunamente LANOTICIA1, la aeronave se dirigía hacia la provincia de La Rioja para participar de tareas vinculadas al Sistema Nacional de Manejo del Fuego, cuando ocurrió el accidente.

La empresa había intervenido durante este año en distintos operativos de combate contra incendios en la Patagonia, colaborando en emergencias registradas en provincias del sur del país.

Quiénes fueron las víctimas

En el accidente murieron el piloto Matías Valenzuela, oriundo de General Belgrano y comandante de JasFly; el subjefe de la Policía de San Juan, Germán Videla; el jefe del cuerpo de Bomberos, Rubén Castro; el director de Protección Civil, Carlos Heredia; el segundo jefe de Bomberos, Jorge Carbajal; y los brigadistas del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

En los últimos días, General Belgrano despidió a Valenzuela con una multitudinaria caravana, mientras familiares, compañeros y autoridades rindieron homenaje a las demás víctimas en distintas ceremonias realizadas en San Juan y Córdoba.

Concluidas las despedidas, la investigación judicial entra ahora en una etapa decisiva. El análisis de la caja negra, las pericias técnicas y los informes especializados serán fundamentales para reconstruir los últimos minutos del vuelo y determinar qué provocó una de las tragedias aéreas más graves registradas este año en el país.