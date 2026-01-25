Un nene de dos años que se atragantó con comida mientras cenaba junto a su madre en su vivienda de la localidad de Tolosa, municipio de La Plata.

Según informaron fuentes policiales y médicas, el pequeño, identificado como Líam Mahún, se encontraba cenando con su madre, Milagros Mahún, cuando sufrió una obstrucción alimentaria que le provocó una grave dificultad para respirar.

Ante la desesperante situación, la mujer trasladó de inmediato al niño en su propio vehículo al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. De acuerdo a los reportes oficiales citados por los medios locales 0221 y El Día, el menor ingresó al centro de salud sin signos vitales. A pesar de los intensos y prolongados intentos de reanimación efectuados por el personal médico, el menor falleció a las 21.50, media hora después del atragantamiento.

Tras el deceso, se inició una investigación judicial que quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 11 del Departamento Judicial La Plata, con intervención del Juzgado de Garantías N° 3 y la Defensoría N° 21. La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte”, un procedimiento habitual en casos de muertes inesperadas. En el operativo intervinieron efectivos de la Comisaría 6ª y del Grupo Táctico Operativo (GTO).

Las autoridades dispusieron el traslado del cuerpo del niño a la morgue judicial, donde se realizará la autopsia correspondiente. Según indicaron voceros de la causa, el estudio será clave para confirmar que el fallecimiento se produjo exclusivamente por la obstrucción alimentaria y descartar la existencia de otros factores. Además, peritos judiciales realizaron tareas en la vivienda familiar para recabar información complementaria sobre el contexto del accidente.

Una tía del pequeño compartió un emotivo mensaje en redes sociales: “Mi negro, por qué te me fuiste. Eras todo para mí. Decime cómo querés que siga. Quién me va a esperar todas las mañanas en la puerta con abrazos y besos. Me dejas un vacío enorme. Siempre vas a estar en mi corazón”.

En paralelo, amigos y allegados a la familia iniciaron una campaña solidaria para colaborar con los gastos del sepelio. “Con todo el respeto que se merecen y merece este angelito, anoche ocurrió una desgracia y lamentablemente tuvimos una pérdida grandísima. Necesitamos de su colaboración para poder velarlo, ya que son de bajos recursos”, expresaron en redes sociales.

