Un trágico episodio conmociona a la localidad de Carlos María Naón luego de que un transportista de 52 años muriera tras sufrir una descarga eléctrica mientras realizaba tareas laborales en la zona rural.

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El hecho ocurrió en un campo ubicado en el Partido de 9 de Julio, cerca del límite con Bragado. Según informó el Comando de Prevención Rural, la víctima habría fallecido como consecuencia de una fuerte descarga eléctrica.

De acuerdo al medio local diarioel9dejulio, el hombre fue identificado como Marcelo Jauregui Lorda, reconocido vecino de la localidad y trabajador del transporte.

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La autopsia fue realizada en la ciudad de Chivilcoy con el objetivo de determinar oficialmente las causales de muerte. En principio, la causa fue caratulada como “Averiguación Causales de Muerte” y tomó intervención la UFI Nº 2.

La noticia generó profundo pesar en la comunidad de Naón. Desde Club Atlético Naón expresaron un mensaje de condolencias hacia la familia del transportista.

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“Acompañamos con mucho cariño a toda la familia de Marcelo Jauregui Lorda, familia muy querida y parte de nuestro club”, señalaron desde la institución.

Además, agregaron: “Enviamos nuestras condolencias y un fuerte abrazo a sus seres queridos en este difícil momento. QEPD querido Marcelo”.