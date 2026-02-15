Una nena de 5 años falleció en el partido bonaerense de 9 de Julio luego de sufrir un accidente doméstico por ahogamiento con un alimento en un establecimiento rural cercano a la localidad de Morea.

El hecho se registró durante las primeras horas de este domingo 15. Según informó el medio local Cadena Nueve, la menor se encontraba en un campo ubicado en el Cuartel XIII, en el límite con el partido de Bragado, cuando sufrió una obstrucción con comida que le provocó asfixia.

Ante la desesperación, sus padres —trabajadores rurales del establecimiento— solicitaron asistencia urgente. Una unidad sanitaria acudió al lugar y la trasladó de inmediato al Hospital Julio de Vedia de la ciudad de 9 de Julio, acompañada por un móvil del Comando de Prevención Rural (CPR).

Ya en el centro de salud, el equipo médico realizó maniobras de reanimación durante varias horas, pero pese a los esfuerzos, se confirmó el fallecimiento de la menor.

De acuerdo a lo publicado por El Regional Digital, los profesionales extendieron el certificado de defunción al no existir dudas sobre las causas del deceso, que fue considerado accidental, por lo que no fue necesaria la intervención judicial más allá de la notificación a la fiscalía de turno.

La noticia generó profunda conmoción en la comunidad de 9 de Julio, especialmente en el ámbito rural donde la familia desarrolla sus tareas laborales.