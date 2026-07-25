El fatal siniestro sucedió este jueves (23 de julio) en el Parque Industrial de Alberti, cuando el chofer de un camión fue atropellado por el vehículo al cual estaría arreglando.

Ads

Según un parte de la Policía Comunal, este episodio ocurrió en la calle Arquímedes Hernández. La víctima fue identificada como Cristián Sawinsky, de 52 años, domiciliado en el municipio bonaerense de Lanús.

De acuerdo al comunicado, luego del impacto, el camión Fiat 619 se detuvo metros más adelante, al quedar encajado en una zanja de la vereda, encendido y traccionando. Minutos antes había descargado maderas en una empresa ubicada en ese predio.

Ads

Los investigadores no pudieron determinar en principio lo que había sucedido en el lugar, pero la existencia de cámaras privadas posibilitó obtener imágenes que fueron anexadas a las actuaciones judiciales.

Interviene la Unidad Funcional de Instrucción Nº 3 y el Juzgado de Garantías Nº 2 del Departamento Judicial de Mercedes, caratulando el expediente como “averiguación de la causa de muerte”.

Ads