Una tragedia conmocionó a los vecinos de Almirante Brown, cuando una nena de alrededor de 13 años murió tras ser aplastada por un tráiler que se desprendió de un camión en pleno tránsito. El accidente ocurrió en la intersección de avenida República Argentina y Manuel Araujo, en el límite entre Burzaco y Don Orione, una zona muy transitada.

Según relataron testigos a El Diario Sur, el vehículo involucrado, un camión Mercedes Benz 1720 que transportaba un tractor, circulaba por la zona cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control y su tráiler se soltó repentinamente. El remolque avanzó varios metros sin control hasta impactar de lleno contra el frente de una vivienda, donde se encontraba la menor.

Los vecinos describieron escenas de desesperación tras el violento impacto. Minutos después, arribó personal del Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME), que solo pudo constatar el fallecimiento de la nena, quien, según indicaron, se encontraba sola al momento del accidente.

Efectivos policiales acordonaron rápidamente el área con cintas perimetrales y comenzaron las primeras tareas de investigación para determinar cómo ocurrió el desprendimiento del tráiler y si el vehículo cumplía con las condiciones de seguridad necesarias para circular.

