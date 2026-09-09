Una tragedia ocurrió en un establecimiento rural de Florentino Ameghino, donde seis caballos murieron luego de ingerir semillas curadas que se encontraban dentro del predio.

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El episodio tuvo lugar el pasado 2 de septiembre y generó preocupación por las circunstancias en las que los animales pudieron acceder a los granos. Los caballos pertenecían a una persona que alquila el establecimiento, según informó La Brújula.

De acuerdo con la información difundida, las semillas habrían sido colocadas en el lugar con el objetivo de alimentar a los cerdos. Sin embargo, por motivos que todavía no fueron determinados, los caballos lograron acceder al alimento.

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Murieron tras presentar signos de intoxicación

Después de ingerir las semillas, los animales comenzaron a presentar signos compatibles con una intoxicación. Pese a la situación, finalmente los seis caballos murieron.

La pérdida generó un fuerte impacto para quien era propietario de los animales, tanto por el perjuicio económico provocado por la muerte de los seis ejemplares como por el impacto emocional que significó el episodio.

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Por el momento, no fueron establecidas públicamente las circunstancias exactas que permitieron que los caballos llegaran hasta las semillas ni las eventuales responsabilidades derivadas del hecho.

Realizaron una denuncia

Ante lo ocurrido, el propietario de los caballos realizó la denuncia correspondiente para dejar constancia del episodio y permitir que se investigue lo sucedido.

La presentación busca determinar cómo se produjo el acceso de los animales a las semillas y establecer, en caso de corresponder, las responsabilidades por la muerte de los seis caballos.

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Mientras avanza la investigación, el caso permanece bajo análisis para esclarecer las circunstancias que rodearon el episodio ocurrido en el establecimiento rural de Ameghino.